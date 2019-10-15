Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жоау Мариу: «Португалии немного не хватило удачи в матче с Украиной»

Жоау Мариу: «Португалии немного не хватило удачи в матче с Украиной»

15 октября 2019, 12:36
5

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу прокомментировал матч 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 с командой Украины (1:2).

«Мы не привыкли проигрывать. Португалия всегда очень конкурентоспособна. Мы все равно пытаемся победить, создаем моменты. Может быть, нам немного не хватило удачи в матче с Украиной», – цитирует Мариу A Bola.

  • После поражения от украинцев сборная Португалии с 11 очками занимает второе место в группе В. Сербия отстает от них на 1 очко.
  • В оставшихся двух матчах отбора португальцы сыграют с Литвой и Люксембургом.

Источник: A Bola
Отбор ЧЕ-2020 Европа Португалия Россия Локомотив Мариу Жоау
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dinar7777dinar
1571133056
Дали только 1 левую пеньку для нырялду пеналду)))
Ответить
neveldomha
1571135414
Многого не хватило. Отсутствие таранного напа. Воздух проиграли в чистую. В нападении сумбур. Фелиш вообще как бездомная собака шлялся в штрафной и, более того, блокировал голевой удар Сильвы. Каждый играл сам за себя. У Рональду правда получалось лучше, потому что классом выше. Но один в поле не воин.
Ответить
Cules2013
1571150454
чё нафиг? удачи? молчал бы, после того, как судья подарил оооочень сомнительную пенку и удаление Степаненко. И даже так не смогли сгонять ничейку, не то, чтобы выиграть. Украина по делу была сильнее и доказала, что ничья в Португалии была не случайна. За последние лет 15 самый беспонтовый чемпион Европы.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+