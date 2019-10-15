Жоау Мариу: «Португалии немного не хватило удачи в матче с Украиной»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу прокомментировал матч 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 с командой Украины (1:2).

«Мы не привыкли проигрывать. Португалия всегда очень конкурентоспособна. Мы все равно пытаемся победить, создаем моменты. Может быть, нам немного не хватило удачи в матче с Украиной», – цитирует Мариу A Bola.