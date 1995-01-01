Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Жоау Мариу: «Португалии немного не хватило удачи в матче с Украиной»

    Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу прокомментировал матч 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 с командой Украины (1:2).

    «Мы не привыкли проигрывать. Португалия всегда очень конкурентоспособна. Мы все равно пытаемся победить, создаем моменты. Может быть, нам немного не хватило удачи в матче с Украиной», – цитирует Мариу A Bola.

    • После поражения от украинцев сборная Португалии с 11 очками занимает второе место в группе В. Сербия отстает от них на 1 очко.
    • В оставшихся двух матчах отбора португальцы сыграют с Литвой и Люксембургом.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1715

      neveldomha 50 минут назад

      Многого не хватило. Отсутствие таранного напа. Воздух проиграли в чистую. В нападении сумбур. Фелиш вообще как бездомная собака шлялся в штрафной и, более того, блокировал голевой удар Сильвы. Каждый играл сам за себя. У Рональду правда получалось лучше, потому что классом выше. Но один в поле не воин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3549

      dinar7777dinar 1 час назад

      Дали только 1 левую пеньку для нырялду пеналду)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      DyadyaWel > dinar7777dinar 1 час назад

      Он хорошо попросил, потому и дали.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74027
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru