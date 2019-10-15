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  • Канделаки – о словах Яремчука: «СМИ начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях. Зачем подбрасывать уголь в горящий костер?»

Канделаки – о словах Яремчука: «СМИ начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях. Зачем подбрасывать уголь в горящий костер?»

15 октября 2019, 12:19
12

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывание о России форварда сборной Украины Романа Яремчука после матча с Португалией (2:1).

«Помните популярное некогда выражение «Спорт – вне политики»? Его состоятельность в большой степени зависит и от спортсменов, и от спортивных журналистов. Так вот с этим сейчас беда.

Вчера сборная Украины провела прекрасный матч против португальцев, вышла на Евро, и я знаю, что огромное количество болельщиков в России болели за команду Андрея Шевченко. После матча украинский нападающий Роман Яремчук сказал, что мы не как Россия: обыграли Шотландию – и теперь всем рассказывают, что выиграют Евро.

Понятно, что Роман передергивает факты и на ровном месте повышает и без того высокий градус межнациональной дискуссии, но ведь спортивные порталы (например, горячо любимый мной «Спортс») – ради хайпа и кликов – начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях.

Если вы действительно хотите, чтобы спорт объединял людей, зачем подбрасывать уголь в и без того горящий костер?» – написала Канделаки в своем телеграме.

  • После досрочного выхода Украины на Евро-2020 Яремчук выразил мнение, что украинская национальная сборная не похожа на Россию.
  • Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в матче с Кипром (5:0), отметив, что главная задача России – выиграть Евро-2020.

Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Отбор ЧЕ-2020 Европа Россия Украина Яремчук Роман Канделаки Тина
Комментарии (12)
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ВетеR
1571131230
Канделаки +++ !!!
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РМЗ
1571131277
А сама куда лезешь ? Или за Грузию болей .
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Добрый Бобер
1571131610
И сама же на этой теме пытается хайпануть...
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Давид59
1571131987
Редко бываю с Канделаки согласен. Но это тот случай. Лучше бы Яремчук за сборную России (как мы за них) порадовался.
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3a zenit
1571132324
зачем вообще из твоего отсосника вылетают звуки?Краснодар,ЛЧ вместо матчей ассорти на платном канале,Азмун,9 лярдов в год мы оплачиваем это дерьмо под названием матч тв.Звонил другу в Донецк всё говорит норм и ничего такого большого.Почему в РФ сми опять начинают хохласрачи раздувать,что-то должно произойти?
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FanatSerj
1571139298
Как никогда согласен с ней.
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Garrincha58
1571149500
ладно там эту хрень распространяют, но за чём Бомбардир становится жалким "жёлтым" сайтом
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Антибиотик
1571152182
Совсем у хохлов крыша протекла. А я вот порадовался за сборную Украины в игре против Португалии.
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Elisey13
1571158331
Ответ очень прост это Хохлы!
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warawara
1571162496
Во первых потому что действительно выиграли 4-5 слабых команд подряд и возомнили себя топ командой, хотя прям щас Россия может проиграть хоть Сербии хоть Черногории... Как делать нехер. Цели конечно всегда должны быть высокими, но сборная России это как Спартак, много болельщиков, ничего конкретного, и нет никакой своей игры-философии. Думается мне что с Бельгией будут играть не на жизнь а на смерть, если нет то грош цена сборной
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