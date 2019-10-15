Канделаки – о словах Яремчука: «СМИ начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях. Зачем подбрасывать уголь в горящий костер?»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывание о России форварда сборной Украины Романа Яремчука после матча с Португалией (2:1).

«Помните популярное некогда выражение «Спорт – вне политики»? Его состоятельность в большой степени зависит и от спортсменов, и от спортивных журналистов. Так вот с этим сейчас беда.

Вчера сборная Украины провела прекрасный матч против португальцев, вышла на Евро, и я знаю, что огромное количество болельщиков в России болели за команду Андрея Шевченко. После матча украинский нападающий Роман Яремчук сказал, что мы не как Россия: обыграли Шотландию – и теперь всем рассказывают, что выиграют Евро.

Понятно, что Роман передергивает факты и на ровном месте повышает и без того высокий градус межнациональной дискуссии, но ведь спортивные порталы (например, горячо любимый мной «Спортс») – ради хайпа и кликов – начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях.

Если вы действительно хотите, чтобы спорт объединял людей, зачем подбрасывать уголь в и без того горящий костер?» – написала Канделаки в своем телеграме.