Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Канделаки – о словах Яремчука: «СМИ начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях. Зачем подбрасывать уголь в горящий костер?»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывание о России форварда сборной Украины Романа Яремчука после матча с Португалией (2:1).

    «Помните популярное некогда выражение «Спорт – вне политики»? Его состоятельность в большой степени зависит и от спортсменов, и от спортивных журналистов. Так вот с этим сейчас беда.

    Вчера сборная Украины провела прекрасный матч против португальцев, вышла на Евро, и я знаю, что огромное количество болельщиков в России болели за команду Андрея Шевченко. После матча украинский нападающий Роман Яремчук сказал, что мы не как Россия: обыграли Шотландию – и теперь всем рассказывают, что выиграют Евро.

    Понятно, что Роман передергивает факты и на ровном месте повышает и без того высокий градус межнациональной дискуссии, но ведь спортивные порталы (например, горячо любимый мной «Спортс») – ради хайпа и кликов – начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях.

    Если вы действительно хотите, чтобы спорт объединял людей, зачем подбрасывать уголь в и без того горящий костер?» – написала Канделаки в своем телеграме.

    • После досрочного выхода Украины на Евро-2020 Яремчук выразил мнение, что украинская национальная сборная не похожа на Россию.
    • Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в матче с Кипром (5:0), отметив, что главная задача России – выиграть Евро-2020.

    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:19
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4245

      3a zenit 1 час назад

      зачем вообще из твоего отсосника вылетают звуки?Краснодар,ЛЧ вместо матчей ассорти на платном канале,Азмун,9 лярдов в год мы оплачиваем это дерьмо под названием матч тв.Звонил другу в Донецк всё говорит норм и ничего такого большого.Почему в РФ сми опять начинают хохласрачи раздувать,что-то должно произойти?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      Давид59 1 час назад

      Редко бываю с Канделаки согласен. Но это тот случай. Лучше бы Яремчук за сборную России (как мы за них) порадовался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3498

      Добрый Бобер 1 час назад

      И сама же на этой теме пытается хайпануть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1424

      РМЗ 1 час назад

      А сама куда лезешь ? Или за Грузию болей .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11443

      ВетеR 2 часа назад

      Канделаки +++ !!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74027
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru