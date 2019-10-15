«Зенит» – «Ростов» и «Арсенал» – Сочи» – матчи 13 тура РПЛ с VAR

РФС опубликовал судейские назначения на 13 тур РПЛ. Из них стало известно, на каких играх будет работать система видеопомощи арбитрам.

18 октября (пятница)

«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).

19 октября (суббота)

«Тамбов» – «Урал»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Спартак» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

«Зенит» – «Ростов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

20 октября (воскресенье)

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

«Уфа» – «ЦСКА»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Арсенал» – «Сочи»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVAR – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).