Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Галактионов – о ничьей молодежной сборной России с Польшей: «Мы двигаемся шаг за шагом. Конечно, не хочется терять золотые очки»

Галактионов – о ничьей молодежной сборной России с Польшей: «Мы двигаемся шаг за шагом. Конечно, не хочется терять золотые очки»

12 октября 2019, 00:20
1

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итог матча отборочного цикла Евро-2021 против Польши (2:2). Россияне ушли от поражения на 90+1 минуте.

«Что касается результата, то мы настраивались на победу. Но по тому, как складывалась игра, ничья принесла нам очко в копилку. Шаг за шагом мы двигаемся, набирая очки. Это приятно.

Конечно, не хочется терять золотые очки, но надо признать, что сборная Польши действительно очень сильная команда, у которой, как и у нас, есть хорошие футболисты. Думаю, результат закономерен», – считает тренер.

  • Ничью России принес полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.
  • Россия занимает в группе второе место, лидируют поляки.
  • Сборной Польши перед матчем по техническим причинам пришлось приземляться не в Екатеринбурге, а в Челябинске.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Галактионов Михаил
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aurora5858
1570869065
Похоже Тренер слабоват. Грустно смотреть. Лучший Шапи. Худшие в матче-Облаков.вратарь и центральный защитник и как всегда Рассказов.Чалов тоже не лидер.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+