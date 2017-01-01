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    Галактионов – о ничьей молодежной сборной России с Польшей: «Мы двигаемся шаг за шагом. Конечно, не хочется терять золотые очки»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итог матча отборочного цикла Евро-2021 против Польши (2:2). Россияне ушли от поражения на 90+1 минуте.

    «Что касается результата, то мы настраивались на победу. Но по тому, как складывалась игра, ничья принесла нам очко в копилку. Шаг за шагом мы двигаемся, набирая очки. Это приятно.

    Конечно, не хочется терять золотые очки, но надо признать, что сборная Польши действительно очень сильная команда, у которой, как и у нас, есть хорошие футболисты. Думаю, результат закономерен», – считает тренер.

    • Ничью России принес полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.
    • Россия занимает в группе второе место, лидируют поляки.
    • Сборной Польши перед матчем по техническим причинам пришлось приземляться не в Екатеринбурге, а в Челябинске.

    Источник: РФС

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