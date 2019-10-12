Галактионов – о ничьей молодежной сборной России с Польшей: «Мы двигаемся шаг за шагом. Конечно, не хочется терять золотые очки»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итог матча отборочного цикла Евро-2021 против Польши (2:2). Россияне ушли от поражения на 90+1 минуте.

«Что касается результата, то мы настраивались на победу. Но по тому, как складывалась игра, ничья принесла нам очко в копилку. Шаг за шагом мы двигаемся, набирая очки. Это приятно.

Конечно, не хочется терять золотые очки, но надо признать, что сборная Польши действительно очень сильная команда, у которой, как и у нас, есть хорошие футболисты. Думаю, результат закономерен», – считает тренер.