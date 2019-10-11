Отбор молодежного Евро-2021. Россия на 91 минуте благодаря Сулейманову вырвала ничью в игре с Польшей

Молодежная сборная России провела очередной матч отбора Евро-2021. Россияне в Екатеринбурге ушли от поражения от поляков. В компенсированное время второго тайма гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Еще один мяч у сборной России забил другой представитель «Краснодара» Даниил Уткин. Россияне в группе идут вторыми.

Отбор молодежного Евро-2021

Россия (мол.) – Польша (мол.) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Дивеев, 10 (в свои ворота); 1:1 – Уткин, 25; 1:2 – Климала, 45+1; 2:2 – Сулейманов, 90+1.