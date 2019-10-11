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  • Отбор молодежного Евро-2021. Россия на 91 минуте благодаря Сулейманову вырвала ничью в игре с Польшей

Отбор молодежного Евро-2021. Россия на 91 минуте благодаря Сулейманову вырвала ничью в игре с Польшей

11 октября 2019, 18:53
20

Молодежная сборная России провела очередной матч отбора Евро-2021. Россияне в Екатеринбурге ушли от поражения от поляков. В компенсированное время второго тайма гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Еще один мяч у сборной России забил другой представитель «Краснодара» Даниил Уткин. Россияне в группе идут вторыми.

Отбор молодежного Евро-2021

Россия (мол.) – Польша (мол.) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Дивеев, 10 (в свои ворота); 1:1 – Уткин, 25; 1:2 – Климала, 45+1; 2:2 – Сулейманов, 90+1.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (20)
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MaxRnD
1570809354
Шапи - красава !
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ALEX ML
1570809530
Одни звёзды, а играть некому
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Alec7183
1570810616
Пора ему за основную на замену выйти.
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Retiremen_VMF
1570812097
За парня 20 мультов дают Галицкому, но не продается.
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paracetamol
1570815531
Керовато, однако, выигрывать надо на своем поле! Тренер там г-но, игроки-то хорошие собрались.
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zaichkin777@gmail.com
1570816646
Краснодарская молодёжка рулит!!!
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Сенситив
1570817201
тренера бы с головой, найти уж - не пустяк. а этим вот ребятам надобно такого, как-то так...))
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portero
1570819214
Краснодар конечно круто , два гола.., а результат ничейка ..плохой результат.
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portero
1570819397
а Опляков постарался и второй гол привез...
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Мага 13
1570821762
не устану повторять, Шапи красавчик!)
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