Отбор молодежного Евро-2021. Россия на 91 минуте благодаря Сулейманову вырвала ничью в игре с Польшей

Типа на чалова и сулейманова очередь в Англии, остальные все в основе лидеров рпл, а играют как говно. И это со скромным поляками. Короче нет будущего у нашего футбола на ближайшие 5-10 лет
Молодежная сборная России провела очередной матч отбора Евро-2021. Россияне в Екатеринбурге ушли от поражения от поляков. В компенсированное время второго тайма гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.
Еще один мяч у сборной России забил другой представитель «Краснодара» Даниил Уткин. Россияне в группе идут вторыми.
Отбор молодежного Евро-2021
Россия (мол.) – Польша (мол.) – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Дивеев, 10 (в свои ворота); 1:1 – Уткин, 25; 1:2 – Климала, 45+1; 2:2 – Сулейманов, 90+1.