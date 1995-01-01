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    Отбор молодежного Евро-2021. Россия на 91 минуте благодаря Сулейманову вырвала ничью в игре с Польшей

    Молодежная сборная России провела очередной матч отбора Евро-2021. Россияне в Екатеринбурге ушли от поражения от поляков. В компенсированное время второго тайма гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.

    Еще один мяч у сборной России забил другой представитель «Краснодара» Даниил Уткин. Россияне в группе идут вторыми.

    Отбор молодежного Евро-2021

    Россия (мол.) – Польша (мол.) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Дивеев, 10 (в свои ворота); 1:1 – Уткин, 25; 1:2 – Климала, 45+1; 2:2 – Сулейманов, 90+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1562

      Фан666 31 минуту назад

      Типа на чалова и сулейманова очередь в Англии, остальные все в основе лидеров рпл, а играют как говно. И это со скромным поляками. Короче нет будущего у нашего футбола на ближайшие 5-10 лет

      0
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      Рейтинг: +1540

      giluxa1963 32 минуты назад

      команда сильная по составу но....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +900

      Retiremen_VMF 36 минут назад

      За парня 20 мультов дают Галицкому, но не продается.

      0
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      Рейтинг: +101

      Alec7183 1 час назад

      Пора ему за основную на замену выйти.

      2
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      Рейтинг: +2969

      Gek Dement > Alec7183 33 минуты назад

      Чтобы за основную на замену выйти неплохо бы в клубе в основе играть.

      0
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      Рейтинг: +1154

      ALEX ML 1 час назад

      Одни звёзды, а играть некому

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34507

      MaxRnD 1 час назад

      Шапи - красава !

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