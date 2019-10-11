Гилерме – о разгроме Шотландии: «Такие матчи запоминаются на всю жизнь»

Вратарь сборной России Гилерме опубликовал запись в социальной сети после матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии (4:0). Все голы случились во втором тайме.

«Нереальная энергетика арены! Такие матчи запоминаются на всю жизнь. Спасибо, что верите в нас! Наша цель уже близко», – полагает представитель «Локомотива».

13 октября Россия сыграет против сборной Кипра.

Россияне в группе идут вторыми, лидируют бельгийцы.

Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.