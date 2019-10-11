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  • Гилерме – о разгроме Шотландии: «Такие матчи запоминаются на всю жизнь»

Гилерме – о разгроме Шотландии: «Такие матчи запоминаются на всю жизнь»

11 октября 2019, 21:37
5

Вратарь сборной России Гилерме опубликовал запись в социальной сети после матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии (4:0). Все голы случились во втором тайме.

«Нереальная энергетика арены! Такие матчи запоминаются на всю жизнь. Спасибо, что верите в нас! Наша цель уже близко», – полагает представитель «Локомотива».

  • 13 октября Россия сыграет против сборной Кипра.
  • Россияне в группе идут вторыми, лидируют бельгийцы.
  • Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.

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Публикация от text (@marinatog1)

Источник: инстаграм Гилерме
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Шотландия Локомотив Гилерме
Комментарии (5)
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srg38
1570819379
Давай Гилермов! Тебе досталась честь представлять нашу страну на международной арене!
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SEREGA 64
1570867794
КОНЕЧНО ЗАПОМИНАЮТСЯ ВЕДЬ ВЫИГРАЛИ У БЕЛЬГИИ 4-0 ЧЕМУ РАДОСТЬ У ДВОРОВОЙ КОМАНДЫ ВЫИГРАЛИ БРЕВНА ТАК РАДОВАТЬСЯ
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RJM555
1570871849
будто французов или хорват нагнули
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АЛЕКСИН
1570878688
Конечно запомнится .......... ЕЛИ ЖИВАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ВЫИГРАЛА У ПОЛНОГО ТРУПА СБОРНОЙ ШОТЛАНДИИ .
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