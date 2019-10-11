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    Гилерме – о разгроме Шотландии: «Такие матчи запоминаются на всю жизнь»

    Вратарь сборной России Гилерме опубликовал запись в социальной сети после матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии (4:0). Все голы случились во втором тайме.

    «Нереальная энергетика арены! Такие матчи запоминаются на всю жизнь. Спасибо, что верите в нас! Наша цель уже близко», – полагает представитель «Локомотива».

    • 13 октября Россия сыграет против сборной Кипра.
    • Россияне в группе идут вторыми, лидируют бельгийцы.
    • Часть матчей Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге.

    text

    Публикация от text (@marinatog1)

    Источник: инстаграм Гилерме

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1268

      srg38 17 минут назад

      Давай Гилермов! Тебе досталась честь представлять нашу страну на международной арене!

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