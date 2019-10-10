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  • «Вы спятили? Вы пьяны?» Клопп рассказал, как Ватцке звал его обратно в «Боруссию»

«Вы спятили? Вы пьяны?» Клопп рассказал, как Ватцке звал его обратно в «Боруссию»

10 октября 2019, 13:57
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о попытке генерального директора дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахима Ватцке вернуть его в немецкий клуб.

«В какой-то момент, когда я находился в самолете, мой телефон зазвонил. Это оказался Ватцке. Он сказал: «Юрген, ты должен вернуться». Я засмеялся, посчитав, что он прикалывается. «Вы спятили? Вы пьяны? Как вам вообще пришла в голову такая идея? У меня еще несколько лет в «Ливерпуле», — ответил я. Не знаю, насколько серьезен он был в тот момент, но я понял, что он хотел, чтобы я был более готов ответить», – сказал Клопп.

Ватцке описал этот эпизод в своей автобиографии. «Я знал, что Юрген скажет «нет» и отработает контракт с «Ливерпулем». Но если я хотел двигаться в новом направлении, а в тот момент нам нужно было поменять стратегию, то я должен был хотя бы спросить его, возможно ли возвращение. Я не ждал, что он согласится, но я бы никогда не простил себя, если бы хотя бы не задал ему такой вопрос в тот момент», – говорится в его книге.

  • Клопп тренировал «Боруссию» с 2008-го по 2015 год. При нем команда дважды стала чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны, а также один раз выиграла Кубок Германии.
  • В октябре 2015-го немец возглавил «Ливерпуль».

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Англия Ливерпуль Боруссия Д Клопп Юрген
Комментарии (1)
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порт
1570706084
Я бы васе уткину каждый день задавал этот вопрос.
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