«Вы спятили? Вы пьяны?» Клопп рассказал, как Ватцке звал его обратно в «Боруссию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о попытке генерального директора дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахима Ватцке вернуть его в немецкий клуб.

«В какой-то момент, когда я находился в самолете, мой телефон зазвонил. Это оказался Ватцке. Он сказал: «Юрген, ты должен вернуться». Я засмеялся, посчитав, что он прикалывается. «Вы спятили? Вы пьяны? Как вам вообще пришла в голову такая идея? У меня еще несколько лет в «Ливерпуле», — ответил я. Не знаю, насколько серьезен он был в тот момент, но я понял, что он хотел, чтобы я был более готов ответить», – сказал Клопп.

Ватцке описал этот эпизод в своей автобиографии. «Я знал, что Юрген скажет «нет» и отработает контракт с «Ливерпулем». Но если я хотел двигаться в новом направлении, а в тот момент нам нужно было поменять стратегию, то я должен был хотя бы спросить его, возможно ли возвращение. Я не ждал, что он согласится, но я бы никогда не простил себя, если бы хотя бы не задал ему такой вопрос в тот момент», – говорится в его книге.