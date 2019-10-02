Журналист Симонов: «Все ругают Цорна. Однако в кулуарах обсуждается, что Фернандо, Адриано и Зе Луиш оказались не нужны Кононову»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что продажа летом легионеров «Спартака» – это не только желание менеджмента клуба, но и главного тренера Олега Кононова. Специалист уже не работает в команде.

«Летом у «Спартака» полностью поменялся состав. Все ругают Томаса Цорна, но широко в кулуарах обсуждается, что все проданные легионеры не нужны Кононову, потому что они не подходят под его систему игры.

То есть Кононову были не нужны суперфутболист Фернандо, шикарный нападающий Луис Адриано, Зе Луиш. А виноват Цорн», – сказал Симонов.