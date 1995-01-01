Журналист Симонов: «Все ругают Цорна. Однако в кулуарах обсуждается, что Фернандо, Адриано и Зе Луиш оказались не нужны Кононову»

Я сам кричал как резаный об отставке Кононова, но нельзя сейчас на него все валить как на мертвого. Товарищ Симонов, где Вы были с этой инфой раньше пока мы тут копья ломали?
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что продажа летом легионеров «Спартака» – это не только желание менеджмента клуба, но и главного тренера Олега Кононова. Специалист уже не работает в команде.
«Летом у «Спартака» полностью поменялся состав. Все ругают Томаса Цорна, но широко в кулуарах обсуждается, что все проданные легионеры не нужны Кононову, потому что они не подходят под его систему игры.
То есть Кононову были не нужны суперфутболист Фернандо, шикарный нападающий Луис Адриано, Зе Луиш. А виноват Цорн», – сказал Симонов.
- Кононов покинул «Спартак» на прошлой неделе, возглавив клуб осенью 2018 года.
- Команда в РПЛ идет девятой.
- Вскоре «Спартак» должен назначить на пост главного тренера немца Доменико Тедеско.