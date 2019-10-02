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  • Журналист Симонов: «Все ругают Цорна. Однако в кулуарах обсуждается, что Фернандо, Адриано и Зе Луиш оказались не нужны Кононову»

Журналист Симонов: «Все ругают Цорна. Однако в кулуарах обсуждается, что Фернандо, Адриано и Зе Луиш оказались не нужны Кононову»

2 октября 2019, 22:15
21

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что продажа летом легионеров «Спартака» – это не только желание менеджмента клуба, но и главного тренера Олега Кононова. Специалист уже не работает в команде.

«Летом у «Спартака» полностью поменялся состав. Все ругают Томаса Цорна, но широко в кулуарах обсуждается, что все проданные легионеры не нужны Кононову, потому что они не подходят под его систему игры.

То есть Кононову были не нужны суперфутболист Фернандо, шикарный нападающий Луис Адриано, Зе Луиш. А виноват Цорн», – сказал Симонов.

  • Кононов покинул «Спартак» на прошлой неделе, возглавив клуб осенью 2018 года.
  • Команда в РПЛ идет девятой.
  • Вскоре «Спартак» должен назначить на пост главного тренера немца Доменико Тедеско.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег
Комментарии (21)
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vka1970
1570045065
Как до жирафов на 3-ие сутки доходит, что Кононов изначально был тупиком.А какие по началу дифирамбы этому гению пели.Всем известные лица, которые сейчас на ходу переобуваются.))
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Кнут Юхансон
1570045739
Сейчас можно всех собак на Кононова вешать. Проплаченная статейка.
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Asbjorn
1570045852
Кононову нужен был Мирзов
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InterMilLano1908
1570046112
Ну ну сидит такой и думает, нах мне лучший опорник в рпл? Дайка я лучше куплю гулиева и сделаю из него нового макелеле...такой бред несут.Ну а цорн уже показал себя купив краля за 13 лямов при цене в 3...топ
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erma
1570046379
Я сам кричал как резаный об отставке Кононова, но нельзя сейчас на него все валить как на мертвого. Товарищ Симонов, где Вы были с этой инфой раньше пока мы тут копья ломали?
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JTherry
1570050136
скоро оборзеватель Симонов расскажет, что Кононов был Троянским конем зенита))
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plehanov6
1570071544
Ну все. Похоже канализацию прорвало! Полился словесный понос!
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Добрый Бобер
1570076202
Да блин! Понятно, что продажа Же и Фернандо была ошибкой, понятно, что назначение Кононова было ошибкой, понятно, что сезон провален и понятно, что искать винлватых бесполезно. Ждём нового тренера и новый сезон.
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rash1959
1570078743
Надо было гнать конона летом, тогда игроки заиграли бы по новому. Ежу видно , что они не хотели играть под мямлю. И что вытворяет Зе сейчас!!!
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Диктор
1570083095
Зря Цорна обсуждают,просто Кононова надо было менять еще до начала сезона вот и все.
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