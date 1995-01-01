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    Журналист Симонов: «Все ругают Цорна. Однако в кулуарах обсуждается, что Фернандо, Адриано и Зе Луиш оказались не нужны Кононову»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что продажа летом легионеров «Спартака» – это не только желание менеджмента клуба, но и главного тренера Олега Кононова. Специалист уже не работает в команде.

    «Летом у «Спартака» полностью поменялся состав. Все ругают Томаса Цорна, но широко в кулуарах обсуждается, что все проданные легионеры не нужны Кононову, потому что они не подходят под его систему игры.

    То есть Кононову были не нужны суперфутболист Фернандо, шикарный нападающий Луис Адриано, Зе Луиш. А виноват Цорн», – сказал Симонов.

    • Кононов покинул «Спартак» на прошлой неделе, возглавив клуб осенью 2018 года.
    • Команда в РПЛ идет девятой.
    • Вскоре «Спартак» должен назначить на пост главного тренера немца Доменико Тедеско.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1811

      erma 25 минут назад

      Я сам кричал как резаный об отставке Кононова, но нельзя сейчас на него все валить как на мертвого. Товарищ Симонов, где Вы были с этой инфой раньше пока мы тут копья ломали?

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      Рейтинг: +1476

      Фан666 29 минут назад

      Спартак уже давно стал прачечной. Тут продают гулиева за пару сотен, чтобы потом снова купить за миллион.

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      Рейтинг: +2302

      InterMilLano1908 29 минут назад

      Ну ну сидит такой и думает, нах мне лучший опорник в рпл? Дайка я лучше куплю гулиева и сделаю из него нового макелеле...такой бред несут.Ну а цорн уже показал себя купив краля за 13 лямов при цене в 3...топ

      0
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      Рейтинг: +4020

      Lester84 32 минуты назад

      Можно подумать Кононов там что-то решал. Если они были Конану не нужны, почему тогда он всех вышеперечисленных регулярно ставил в основе вплоть до их продаж???

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      Рейтинг: +6036

      Asbjorn 33 минуты назад

      Кононову нужен был Мирзов

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      Рейтинг: +160

      Кнут Юхансон 35 минут назад

      Сейчас можно всех собак на Кононова вешать. Проплаченная статейка.

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      Рейтинг: +9095

      vka1970 46 минут назад

      Как до жирафов на 3-ие сутки доходит, что Кононов изначально был тупиком.А какие по началу дифирамбы этому гению пели.Всем известные лица, которые сейчас на ходу переобуваются.))

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