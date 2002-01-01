Главные новости дня. Клопп провел 150-й матч в АПЛ, «Спартак» уволит Кононова в случае поражения от КАМАЗа

Давай, Камаз, дави на газ....
РПЛ. «Локомотив» обыграл «Оренбург» и одержал третью победу подряд.
«Рейтинг Букмекеров»: «Спартак» уволит Кононова в случае поражения от КАМАЗа. Главный кандидат на замену – Парфенов.
Выездной комплект формы «Барселоны» на следующий сезон будет черным.
РПЛ. «Динамо» уступило «Сочи» и не смогло выиграть четвертый матч подряд.
Журналист Конов: «У Хохлова очень большие шансы завершить работу в «Динамо» в ближайшие дни».
РПЛ. Аугустыняк принес «Уралу» ничью в матче с «Арсеналом».
Клопп проводит 150-й матч в АПЛ. Больше побед в этот отрезок было только у Моуринью.
РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» и поднялся на второе место.
Заболотный: «Полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов. Самое главное, что я играю».
Окслэд-Чемберлен: «Это Салах-то не жадный? Вы злите меня? Он нам не пасует. Спросите Мане».