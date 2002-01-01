Главные новости дня. Клопп провел 150-й матч в АПЛ, «Спартак» уволит Кононова в случае поражения от КАМАЗа

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2517

      пряник929 7 минут назад

      Давай, Камаз, дави на газ....

      0
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      Рейтинг: +720

      Semargl18 33 минуты назад

      Если слить камазу то команду можно распускать а не уаольнят Кононова... его гнать было надо еще в конце сезона прошлого.

      1
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      Рейтинг: +511

      dimag 45 минут назад

      Тогда я за Спам,меня все устраивает в творческом процессе Кононова.

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      Рейтинг: +1702

      erma 53 минуты назад

      Ну что ж, придется болеть за Камаз

      1
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      Рейтинг: +88

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      А если Спартак выиграет у Камаза, то Кононову (и всем игрокам) прибавят зарплату.

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