Главные новости дня. Клопп провел 150-й матч в АПЛ, «Спартак» уволит Кононова в случае поражения от КАМАЗа

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Оренбург» и одержал третью победу подряд.

«Рейтинг Букмекеров»: «Спартак» уволит Кононова в случае поражения от КАМАЗа. Главный кандидат на замену – Парфенов.

Выездной комплект формы «Барселоны» на следующий сезон будет черным.

РПЛ. «Динамо» уступило «Сочи» и не смогло выиграть четвертый матч подряд.

Журналист Конов: «У Хохлова очень большие шансы завершить работу в «Динамо» в ближайшие дни».

РПЛ. Аугустыняк принес «Уралу» ничью в матче с «Арсеналом».

Клопп проводит 150-й матч в АПЛ. Больше побед в этот отрезок было только у Моуринью.

РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» и поднялся на второе место.

Заболотный: «Полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов. Самое главное, что я играю».

Окслэд-Чемберлен: «Это Салах-то не жадный? Вы злите меня? Он нам не пасует. Спросите Мане».