Выездной комплект формы «Барселоны» на следующий сезон будет черным

а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ------------- http://gg.gg/anticam
Стал известен цвет выездного комплекта формы «Барселоны» на сезон-2020/21. Каталонцы будут выступать в черном.
Официально дизайн формы будет презентован летом. В похожей черной экипировке «Барселона» выступала в сезоне-2013/14 (см. фото ниже).
- «Барселона» в Примере сейчас идет вне зоны еврокубков.
- В таблице группы Лиги чемпионов каталонцы занимают третье место.
- Ближайший соперник «Барселоны» по Примере – «Вильярреал» (24 сентября).
«Барса» и «Реал» – разочарование. Тренеры нервничают, лидеры не тащат