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    Выездной комплект формы «Барселоны» на следующий сезон будет черным

    Стал известен цвет выездного комплекта формы «Барселоны» на сезон-2020/21. Каталонцы будут выступать в черном.

    Официально дизайн формы будет презентован летом. В похожей черной экипировке «Барселона» выступала в сезоне-2013/14 (см. фото ниже).

    • «Барселона» в Примере сейчас идет вне зоны еврокубков.
    • В таблице группы Лиги чемпионов каталонцы занимают третье место.
    • Ближайший соперник «Барселоны» по Примере – «Вильярреал» (24 сентября).

    «Барса» и «Реал» – разочарование. Тренеры нервничают, лидеры не тащат

    Источник: Footy Headlines

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      arbigalochkin 6 минут назад

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ------------- http://gg.gg/anticam

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      Рейтинг: +4116

      la verdad 21 минуту назад

      Видимо, в знак траура по нынешнему сезону...

      0
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      Рейтинг: +3379

      dinar7777dinar 28 минут назад

      Великолепная форма . Гоните Вальверде .

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