Выездной комплект формы «Барселоны» на следующий сезон будет черным

Стал известен цвет выездного комплекта формы «Барселоны» на сезон-2020/21. Каталонцы будут выступать в черном.

Официально дизайн формы будет презентован летом. В похожей черной экипировке «Барселона» выступала в сезоне-2013/14 (см. фото ниже).

«Барселона» в Примере сейчас идет вне зоны еврокубков.

В таблице группы Лиги чемпионов каталонцы занимают третье место.

Ближайший соперник «Барселоны» по Примере – «Вильярреал» (24 сентября).

«Барса» и «Реал» – разочарование. Тренеры нервничают, лидеры не тащат