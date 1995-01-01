«Рейтинг Букмекеров»: «Спартак» уволит Кононова в случае поражения от КАМАЗа. Главный кандидат на замену – Парфенов

Парфенов... да уж
По информации «Рейтинга Букмекеров», встреча 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающей. В случае вылета из турнира москвичи будут искать специалисту замену.
После поражения в десятом туре РПЛ от «Уфы» (0:1) Кононов встретился с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Функционер выразил недовольство игрой москвичей и предупредил тренера, чтобы он был готов к любым решениям.
Как пишет источник, главным кандидатом на замену Кононову является главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов. Уральцы готовы отпустить специалиста в «Спартак».
- В таблице москвичи опустились на седьмое место.
- Рауль Рианчо готов вернуться в «Спартак».
- Матч с КАМАЗом состоится в среду, 25 сентября.
«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч
Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.