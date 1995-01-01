«Рейтинг Букмекеров»: «Спартак» уволит Кононова в случае поражения от КАМАЗа. Главный кандидат на замену – Парфенов

По информации «Рейтинга Букмекеров», встреча 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающей. В случае вылета из турнира москвичи будут искать специалисту замену.

После поражения в десятом туре РПЛ от «Уфы» (0:1) Кононов встретился с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Функционер выразил недовольство игрой москвичей и предупредил тренера, чтобы он был готов к любым решениям.

Как пишет источник, главным кандидатом на замену Кононову является главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов. Уральцы готовы отпустить специалиста в «Спартак».

В таблице москвичи опустились на седьмое место.

Рауль Рианчо готов вернуться в «Спартак».

готов вернуться в «Спартак». Матч с КАМАЗом состоится в среду, 25 сентября.

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч