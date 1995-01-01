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    «Рейтинг Букмекеров»: «Спартак» уволит Кононова в случае поражения от КАМАЗа. Главный кандидат на замену – Парфенов

    По информации «Рейтинга Букмекеров», встреча 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающей. В случае вылета из турнира москвичи будут искать специалисту замену.

    После поражения в десятом туре РПЛ от «Уфы» (0:1) Кононов встретился с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Функционер выразил недовольство игрой москвичей и предупредил тренера, чтобы он был готов к любым решениям.

    Как пишет источник, главным кандидатом на замену Кононову является главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов. Уральцы готовы отпустить специалиста в «Спартак».

    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1765

      все_будет_AUDI 2 минуты назад

      Парфенов... да уж

      0
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      Рейтинг: +3604

      APchelov 5 минут назад

      А слабо болельщикам вынести предупреждение федуну?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      arbigalochkin 5 минут назад

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

      0
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      Рейтинг: +4373

      subbotaspartak 23 минуты назад

      Слухов довольно,
      Хотя прикольно.

      1
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      Рейтинг: +17857

      VVM1964 28 минут назад

      Придется поболеть за Камаз в ближайшем матче (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3380

      Yev 32 минуты назад

      Короч, с такой игрой ждать осталось не долго.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1091

      Boeung777 41 минуту назад

      Нужен тренер с эмоциями. Я Парфенова уважаю, но он не подходит Спартаку. Сожрут всякие Федуны и Цорны и не подавятся.

      2
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      Рейтинг: +6160

      батог 53 минуты назад

      Раз предупредил, значит еще 3 игры !

      1
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      Рейтинг: +6166

      Eddyson 1 час назад

      Хрен редьки не слаще. Если и впрямь Парфенова назначат, то продержится он до конца сезона, не более.А там все опять сначала. Ощущение, что совет директоров уже не может не менять одного-двух коачей за год, как наркоманы прямо-таки.
      Кононова в своё время очень не хотелось видеть на посту ГТ Спартака, что, увы, подтвердилось его результатами, но сейчас опять назначать тренера по методе "пальцем в небо" тоже так себе перспектива.
      Хотя от Олежи и его "спартаковского, романцевско-бесковского футбола" зубы ноют. Короче, безысходность какая-то.

      5
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      Рейтинг: +15768

      DVOK68 > Eddyson 47 минут назад

      Да,ерунда какая-то.Ну назначат Парфёнова,а потом Спартак под руководством Парфёнова влетит Уфе под управлением Евсеева и назначат Евсеева?))
      А потом сызнова круговорот подобный?)
      Нет,тренера надо выбрать такого-чтоб на годА.Но что сделаешь когда у Федуна нелады с головой?Ну не умеет человек работать с кадрами,не его это.Поэтому считаю что главная проблема наша в Федуне.Пока Лёня владеет клубом,ничего хорошего не жди.Уже подтверждённый факт.

      2
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      Рейтинг: +1394

      Антон bx14e > DVOK68 39 минут назад

      Парфенов-свой для Спартака! А кононов-свой для п о е б к а))

      -1
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      Рейтинг: +8962

      vka1970 1 час назад

      Бег по граблям, видимо это отдельный вид спорта.
      Не трогайте Дмитрия.Пусть состоится в Урале как тренер.

      6
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