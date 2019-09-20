Рианчо: «Конечно, готов вернуться в «Спартак». Это самый большой клуб в России»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо после четвертого поражения команды подряд выразил готовность вернуться в клуб. Москвичи в десятом туре РПЛ всухую проиграли «Уфе» (0:1).

«Готов ли я вернуться в «Спартак»? Конечно. Кто может отказать «Спартаку»? Это самый большой клуб в России», – считает испанец.

Рианчо работал в «Спартаке» в течение прошлого года.

Москвичи в РПЛ занимают седьмое место – ниже «Уфы».

По словам главного тренера Олега Кононова, «Спартак» будет в таблице на том месте, на которое рассчитывает.

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч