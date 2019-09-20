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    Рианчо: «Конечно, готов вернуться в «Спартак». Это самый большой клуб в России»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо после четвертого поражения команды подряд выразил готовность вернуться в клуб. Москвичи в десятом туре РПЛ всухую проиграли «Уфе» (0:1).

    «Готов ли я вернуться в «Спартак»? Конечно. Кто может отказать «Спартаку»? Это самый большой клуб в России», – считает испанец.

    • Рианчо работал в «Спартаке» в течение прошлого года.
    • Москвичи в РПЛ занимают седьмое место – ниже «Уфы».
    • По словам главного тренера Олега Кононова, «Спартак» будет в таблице на том месте, на которое рассчитывает.

    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии9
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      Рейтинг: +479

      Frankfurt Am Main 28 минут назад

      ну Рианчо историк смешной, но помоему при нём Спартак не проиграл ни одного матча! если что поправьте!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20106

      oyabun 33 минуты назад

      Это что было? Изощренное глумление над командой?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1342

      Фан666 36 минут назад

      Точняк, тебя тут всем не хватает!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Чуп 41 минуту назад

      да уж,ребята...давайте связку Кононов-Рианчо...и я чеммпионства очередного буду ждать до смерти...п.с. мне 30...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2275

      JTherry 45 минут назад

      Рауль, маэстро, у тебя в Испании каждый день "встает солнце", а у нас оно закрыто тучами... Спартак, конечно, большой клуб, но может лучше в Испании потусишь, а?

      2
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      Рейтинг: +1156

      Дедуктор 53 минуты назад

      Георгич - большой молодец. Довел дело до такой точки, что теперь примем даже "испанскую шл..." с распростертыми объятиями. Рианча, хучь, и заработал репутацию этой самой "шл...", но, как минимум, не дурак. Лично я поддержал бы возвращение испанца. Есть у него идеи. И мотиватор знатный.
      А мотивировать треба. Уже и Шурлик с Тилем закисли.

      0
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      Рейтинг: +8909

      vka1970 54 минуты назад

      Зачем нам туристы ?
      Нам туристы не нужны..........

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1848

      Fancyfall 55 минут назад

      нееее, мы не готовы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +30897

      Полная Канистра 58 минут назад

      эээээ ты был уже знаем твои успехи так что не рыпайся

      3
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