Кононов: «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает. Черная полоса проходит, наступает белая»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал комментарий телеканалу «Матч Премьер» после матча десятого тура РПЛ против «Уфы» (0:1). Единственный мяч – автогол Николая Рассказова на 13 минуте.

– Как жить дальше? Как «Спартак» будет двигаться вперед?

– Всегда работать. Черная полоса проходит, наступает белая. Я верю, что при соответствующей работе и вере в себя будут успехи, будут победы. «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает.

«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд.

В таблице москвичи опустились на седьмое место.

На следующей неделе «Спартак» сыграет в Кубке России с КАМАЗом.

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч