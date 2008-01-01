Кононов: «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает. Черная полоса проходит, наступает белая»

А ведь дело не в Кононове.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал комментарий телеканалу «Матч Премьер» после матча десятого тура РПЛ против «Уфы» (0:1). Единственный мяч – автогол Николая Рассказова на 13 минуте.
– Как жить дальше? Как «Спартак» будет двигаться вперед?
– Всегда работать. Черная полоса проходит, наступает белая. Я верю, что при соответствующей работе и вере в себя будут успехи, будут победы. «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает.
- «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд.
- В таблице москвичи опустились на седьмое место.
- На следующей неделе «Спартак» сыграет в Кубке России с КАМАЗом.
«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч