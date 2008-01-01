Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Кононов: «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает. Черная полоса проходит, наступает белая»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал комментарий телеканалу «Матч Премьер» после матча десятого тура РПЛ против «Уфы» (0:1). Единственный мяч – автогол Николая Рассказова на 13 минуте.

    – Как жить дальше? Как «Спартак» будет двигаться вперед?

    – Всегда работать. Черная полоса проходит, наступает белая. Я верю, что при соответствующей работе и вере в себя будут успехи, будут победы. «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает.

    • «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд.
    • В таблице москвичи опустились на седьмое место.
    • На следующей неделе «Спартак» сыграет в Кубке России с КАМАЗом.

    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:08
    Комментарии78
    ...
    • ...
      Рейтинг: +120

      andromend 45 секунд назад

      А ведь дело не в Кононове.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      S.K.V. 1 минуту назад

      А может сейчас белая....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      SanInstructor 3 минуты назад

      Оптимист мля...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1324

      richi 14 минут назад

      Согласен с Кононовым, закончится для него черная полоса, уйдет он из Спатака.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +899

      опус 2 14 минут назад

      Не верю я ему Яиц у него нету !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      DMитрий 15 минут назад

      Чтобы оказаться снова в жопе (быть на том месте), надо сначала оттуда вылезти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      gambler35 17 минут назад

      Через некоторое время может оказаться, что была белая полоса...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6939

      ufos73 19 минут назад

      Снимет черный пиджак и оденет белый? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2916

      САДЫЧОК 24 минуты назад

      Кононов не в этом дело !!! Позор, вот , что неприемлемо! Нужно быть мужиком ,а не мямлей и уйти ! Сейчас !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3596

      nik55 30 минут назад

      Федун отпусти чудо-тренера из рабства и не издевайся над болельщиками

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73745
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru