Президент «Урала» Иванов: «Спартак» позовет Парфенова? Мы чинить препятствий не будем. Тренеру надо расти»

Мне кажется в Спартаке микроклимат должен наладиться, и это не в тренере дело. Я не знаю всех закулисных интриг, и почему игроки не хотят играть при любых тренера, почему постоянно скандалы, вечно все друг другом недовольны? Скоро нормальные тренеры будут отказывать нам, потому что в последнее время, кто бы не тренировался, игроки сливают любого. Может попробовать без тренера поиграть? Уже представители самых захудалых команд смеются над Спартаком, мол, ничего особенного, что их обыграли, а у футболистов никакой гордости нет. Зато есть большие зарплаты.
Президент «Урала» Григорий Иванов поговорил о фигуре главного тренера Дмитрия Парфенова. Специалист работает в Екатеринбурге с лета 2018 года.
— Не думаете, что зимой или даже раньше «Спартак» позовет Парфенова?
— Если Парфенова позовет большой клуб и Дмитрий Владимирович сам решит уйти, мы чинить препятствий не будем. Он многое для нас сделал. Тренеру надо расти еще выше.
- «Урал» в РПЛ идет восьмым.
- Парфенов в качестве игрока выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год (125 матчей в чемпионате России, 15 голов).
- Москвичи в РПЛ сейчас занимают шестое место.