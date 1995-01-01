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    Президент «Урала» Иванов: «Спартак» позовет Парфенова? Мы чинить препятствий не будем. Тренеру надо расти»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поговорил о фигуре главного тренера Дмитрия Парфенова. Специалист работает в Екатеринбурге с лета 2018 года.

    — Не думаете, что зимой или даже раньше «Спартак» позовет Парфенова?

    — Если Парфенова позовет большой клуб и Дмитрий Владимирович сам решит уйти, мы чинить препятствий не будем. Он многое для нас сделал. Тренеру надо расти еще выше.

    • «Урал» в РПЛ идет восьмым.
    • Парфенов в качестве игрока выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год (125 матчей в чемпионате России, 15 голов).
    • Москвичи в РПЛ сейчас занимают шестое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +364

      Filllllll 15 минут назад

      Мне кажется в Спартаке микроклимат должен наладиться, и это не в тренере дело. Я не знаю всех закулисных интриг, и почему игроки не хотят играть при любых тренера, почему постоянно скандалы, вечно все друг другом недовольны? Скоро нормальные тренеры будут отказывать нам, потому что в последнее время, кто бы не тренировался, игроки сливают любого. Может попробовать без тренера поиграть? Уже представители самых захудалых команд смеются над Спартаком, мол, ничего особенного, что их обыграли, а у футболистов никакой гордости нет. Зато есть большие зарплаты.

      0
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      Рейтинг: +3310

      Yev 52 минуты назад

      Спартаку нужен тренер-диктатор на один год, как кризисный менеджер, но не Карпин, он через чур эмоционален и истиричен и как по мне звёздочку поймал. Может Тихонов, даже может старик-Романцев. У Парфенова нет ни тренерского ни клубного авторитета это будет Кононов.02.
      Надо официальное заявление владельца клуба, чтлбы прояснить позицию по тренеру и требования к нему, а так слухи еще больше вредят команде.

      1
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      Рейтинг: +8789

      vka1970 53 минуты назад

      А смысл ? Одного такого тренера мотива тора уже взяли и не знаем теперь что с ним делать.Парфёнов только становится тренером и не стоит ему в этом мешать.

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      Рейтинг: +142

      Ряженый161 1 час назад

      Помниццо такие песни пел ранее перзидент Уфы про семака. Что в итоге? Есть канеш, две победы с запахом тухлячка: в РПЛ и на выборах губернатора питербурга, но это на любителя. Если федун любит тухлячок, то вполне можно пробовать звать парфенова.

      1
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      Рейтинг: +1015

      GermanVo 1 час назад

      Никто его звать пока не собирается. Сыроват пока. В перспективе, возможно. Но Спартаку нужен сильный тренер-мотиватор, такой как Валерон.

      1
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      Рейтинг: +1275

      Фан666 > GermanVo 57 минут назад

      Спартаку вообще тренер не нужен, никто долго не задерживается со времен романцева. Хочешь скандала иди в Спартак. Каррера им чемпионство дал и того обосрали и выгнали

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