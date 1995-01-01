Президент «Урала» Иванов: «Спартак» позовет Парфенова? Мы чинить препятствий не будем. Тренеру надо расти»

Президент «Урала» Григорий Иванов поговорил о фигуре главного тренера Дмитрия Парфенова. Специалист работает в Екатеринбурге с лета 2018 года.

— Не думаете, что зимой или даже раньше «Спартак» позовет Парфенова?

— Если Парфенова позовет большой клуб и Дмитрий Владимирович сам решит уйти, мы чинить препятствий не будем. Он многое для нас сделал. Тренеру надо расти еще выше.