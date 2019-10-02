КАМАЗ - Спартак

я то полнял у кого мы выиграли продожение следуеет типо барсы
|23 тур
|16 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|6:2
|КАМАЗ
|6 тур
|19 апреля, суббота
|00:00
|КАМАЗ
|2:1
|Спартак
|27 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:0
|КАМАЗ
|4 тур
|29 апреля, суббота
|00:00
|КАМАЗ
|2:0
|Спартак
я то полнял у кого мы выиграли продожение следуеет типо барсы
позорно будет выграть чем люди продолжайте
Сам-то понял,что сказал??
Карпин : Игра была равна , играли два..... :D
Камаз спасает пиджак.
Аххахаха ору в голос, основой еле обыгрывают команду ПФЛ.... а потом будут типо мы нашли свою игру,теперь только победы ухаххааа как же жалко фанатов, но все нормальные люди угорают
Самое смешное то, что даже эти вас вынесли )))