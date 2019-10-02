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КАМАЗ - Спартак

25.09.2019, Среда, 18:30 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Трансляция: Матч! Премьер Россия. Кубок, 1/16 финала КАМАЗ - Спартак
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Спартак 6:2 КАМАЗ
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 КАМАЗ 2:1 Спартак
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 КАМАЗ 1:2 Спартак
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Спартак 3:1 КАМАЗ
Чемпионат России 1995
27 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Спартак 2:0 КАМАЗ
4 тур
29 апреля, суббота 00:00 КАМАЗ 2:0 Спартак
Чемпионат России 1994
17 тур
27 июля, среда 00:00 Спартак 1:0 КАМАЗ
8 тур
23 июля, суббота 00:00 КАМАЗ 1:3 Спартак
Чемпионат России 1993
22 тур
25 июля, воскресенье 00:00 Спартак 6:1 КАМАЗ
6 тур
13 июня, воскресенье 00:00 КАМАЗ 0:1 Спартак
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    Рейтинг: +14

    drozdserg@yandex.ru 25 сентября 2019, 20:54

    я то полнял у кого мы выиграли продожение следуеет типо барсы

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    Рейтинг: +14

    drozdserg@yandex.ru 25 сентября 2019, 20:46

    позорно будет выграть чем люди продолжайте

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    Рейтинг: +14539

    playsh > drozdserg@yandex.ru 25 сентября 2019, 20:49

    Сам-то понял,что сказал??

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 25 сентября 2019, 20:45

    С победой нас

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    Рейтинг: +14539

    playsh > swot1205 25 сентября 2019, 20:52

    Да....но осадок, к сожалению, остался.

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 > playsh 25 сентября 2019, 21:54

    не осадок, а ОСАДИЩЕ

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    Рейтинг: +14539

    playsh 25 сентября 2019, 20:33

    Просочился дальше, что бы потом лечь Ростову с Валерой ?

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    Рейтинг: +129

    Str4nger 25 сентября 2019, 20:26

    Карпин : Игра была равна , играли два..... :D

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    Рейтинг: +57

    ТОРНАДO 25 сентября 2019, 20:18

    Камаз спасает пиджак.

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    Рейтинг: +3508

    InterMilLano1908 25 сентября 2019, 20:15

    Аххахаха ору в голос, основой еле обыгрывают команду ПФЛ.... а потом будут типо мы нашли свою игру,теперь только победы ухаххааа как же жалко фанатов, но все нормальные люди угорают

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > InterMilLano1908 25 сентября 2019, 20:50

    Самое смешное то, что даже эти вас вынесли )))

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    Рейтинг: +1036

    овертайм 25 сентября 2019, 20:08

    все будущие соперники спартака скинулись и заплатили камазу чтобы тот слил матч и конона оставили)

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    Рейтинг: +742

    Makaweli > овертайм 25 сентября 2019, 20:11

    У вас мания величия

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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 25 сентября 2019, 20:05

    гол! второй!

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    Рейтинг: +1237

    Semargl18 25 сентября 2019, 20:03

    Почему на поле они а стыдно за игру мне?

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