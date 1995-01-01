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    РПЛ. «Динамо» уступило «Сочи» и не смогло выиграть четвертый матч подряд

    В десятом туре РПЛ «Динамо» встретилось с «Сочи». Команды к 90 минуте обменялись двумя голами, у гостей забил купленный летом у «Зенита» Антон Заболотный.

    У москвичей дебютный гол забил арендованный у «Уфы» Сильвестр Игбун. «Динамо» не может выиграть четвертую встречу подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Динамо (Москва) – Сочи – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Заболотный, 31; 1:1 – Игбун, 50; 2:1 – Игбун, 63; 2:2 – Мевля, 66; 2:3 – Карапетян, 90+1.

    «Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Морозов, 46), Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 73), Каборе, Рауш, Шиманьски, Игбун, Филипп (Панченко, 46).

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Полоз (Набиуллин, 66), Мостовой (Бурмистров, 73), Лагатор, Нобоа, Заболотный (Карапетян, 77).

    Предупреждения: Жоаозиньо, 58 – Заболотный, 56; Лагатор, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии33
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      Рейтинг: +917

      neim 3 минуты назад

      А впереди вообще безнадёга. Ростов, Оренбург, Краснодар, ЦСКА. Хорошо, если пару очков добудут в четырёх матчах ...

      0
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      Рейтинг: +518

      Сенситив 19 минут назад

      после того, как Динамо стало забивать, так пропускать стало ещё больше, уж не благодаря ли стараниям тренерского гения Хохлова? никак, у Димона "игра пошла", надо оставлять такое чудо у руля до упора, а не ждать 2й части чемпа, пусть проявит себя по полной, как-то так...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +73768

      zigbert 20 минут назад

      Все шло к ничьей ,Сочи поймало Динамо на контратаке.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +491

      Князев 40 минут назад

      Что с вас возьмёшь, если даже сочи обиграть не можете?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3269

      paracetamol 1 час назад

      Хохла - на мыло!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1366

      Фан666 1 час назад

      Динамо как Спартак, потратить кучу денег и бороться за выживание

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1221

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Экс-питерское Динамо одолело московское.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1158

      AZ 1 час назад

      Замечательная новость!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8967

      vka1970 1 час назад

      Удивляет мня Хохлов.Динамо вроде как клуб не плохо укомплектован, но игра почему то не идёт.Скорее всего проблема та же , что и у нас.Нет взаимопонимания между игроками и тренерским составом.Надеюсь у Динамо ума будет по больше чем у нашего Федуна, который на этот замызганный Пиджак молится как абориген на бусы.

      3
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      Рейтинг: +1403

      Антон bx14e > vka1970 25 минут назад

      Вы ОБА говорите про Команды! Но команд у каждого из вас нет!
      Команда-это единство! а у вас аул у одних,и банки-у других!

      0
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      Рейтинг: +305

      Из Твери Леха 1 час назад

      Если тебе забивает Гений, то выиграть нереально.

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