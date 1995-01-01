РПЛ. «Динамо» уступило «Сочи» и не смогло выиграть четвертый матч подряд

В десятом туре РПЛ «Динамо» встретилось с «Сочи». Команды к 90 минуте обменялись двумя голами, у гостей забил купленный летом у «Зенита» Антон Заболотный.

У москвичей дебютный гол забил арендованный у «Уфы» Сильвестр Игбун. «Динамо» не может выиграть четвертую встречу подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Динамо (Москва) – Сочи – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Заболотный, 31; 1:1 – Игбун, 50; 2:1 – Игбун, 63; 2:2 – Мевля, 66; 2:3 – Карапетян, 90+1.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Морозов, 46), Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 73), Каборе, Рауш, Шиманьски, Игбун, Филипп (Панченко, 46).

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Полоз (Набиуллин, 66), Мостовой (Бурмистров, 73), Лагатор, Нобоа, Заболотный (Карапетян, 77).

Предупреждения: Жоаозиньо, 58 – Заболотный, 56; Лагатор, 88.

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