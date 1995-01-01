Окслэд-Чемберлен: «Это Салах-то не жадный? Вы злите меня? Он нам не пасует. Спросите Мане»

Хорошо, когда в команде - теплая и дружелюбная атмосфера... Хотя у команд Клоппа по другому быть не может) Чемпионства Ливерпулю!
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен пошутил, что нападающий Мохамед Салах никогда не пасует партнерам. Ранее недовольство египтянином высказывал хавбек Садио Мане.
«Это Салах-то не жадный? Вы злите меня? Он нам не пасует. Спросите Мане.
Если серьезно, то он не жадный, а просто бомбардир. Он должен забивать. Не может быть такого, чтобы он и пасовал, и забивал кучу голов. Его стиль приносит победы, поэтому пусть поступает так и дальше», – цитирует Окслэда-Чемберлена ВВС.
- В текущем сезоне АПЛ Салах не пропустил ни одного матча, забил четыре гола, сделал два результативных паса.
- «Ливерпуль» лидирует в таблице.
- В 18:30 по Москве ливерпульцы начнут матч с «Челси».