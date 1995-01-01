Окслэд-Чемберлен: «Это Салах-то не жадный? Вы злите меня? Он нам не пасует. Спросите Мане»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен пошутил, что нападающий Мохамед Салах никогда не пасует партнерам. Ранее недовольство египтянином высказывал хавбек Садио Мане.

«Это Салах-то не жадный? Вы злите меня? Он нам не пасует. Спросите Мане.

Если серьезно, то он не жадный, а просто бомбардир. Он должен забивать. Не может быть такого, чтобы он и пасовал, и забивал кучу голов. Его стиль приносит победы, поэтому пусть поступает так и дальше», – цитирует Окслэда-Чемберлена ВВС.