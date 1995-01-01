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    Окслэд-Чемберлен: «Это Салах-то не жадный? Вы злите меня? Он нам не пасует. Спросите Мане»

    Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен пошутил, что нападающий Мохамед Салах никогда не пасует партнерам. Ранее недовольство египтянином высказывал хавбек Садио Мане.

    «Это Салах-то не жадный? Вы злите меня? Он нам не пасует. Спросите Мане.

    Если серьезно, то он не жадный, а просто бомбардир. Он должен забивать. Не может быть такого, чтобы он и пасовал, и забивал кучу голов. Его стиль приносит победы, поэтому пусть поступает так и дальше», – цитирует Окслэда-Чемберлена ВВС.

    • В текущем сезоне АПЛ Салах не пропустил ни одного матча, забил четыре гола, сделал два результативных паса.
    • «Ливерпуль» лидирует в таблице.
    • В 18:30 по Москве ливерпульцы начнут матч с «Челси».

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1156

      AZ 6 минут назад

      Хорошо, когда в команде - теплая и дружелюбная атмосфера... Хотя у команд Клоппа по другому быть не может) Чемпионства Ливерпулю!

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