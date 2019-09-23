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Челси - Ливерпуль

22.09.2019, Воскресенье, 18:30 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Премьер-лига, 6 тур Челси - Ливерпуль
Суперкубок УЕФА 2019
Финал
14 августа, среда 22:00 Ливерпуль 2:2
(5:4)п		 Челси
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
34 тур
14 апреля, воскресенье 18:30 Ливерпуль 2:0 Челси
7 тур
29 сентября, суббота 19:30 Челси 1:1 Ливерпуль
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/16 финала
26 сентября, среда 21:45 Ливерпуль 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
37 тур
6 мая, воскресенье 18:30 Челси 1:0 Ливерпуль
13 тур
25 ноября, суббота 20:30 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
31 января, вторник 23:00 Ливерпуль 1:1 Челси
5 тур
16 сентября, пятница 22:00 Челси 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
11 мая, среда 22:00 Ливерпуль 1:1 Челси
11 тур
31 октября, суббота 15:45 Челси 1:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
10 мая, воскресенье 18:00 Челси 1:1 Ливерпуль
11 тур
8 ноября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:2 Челси
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 27 января, вторник 22:45 Челси 1:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 20 января, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
36 тур
27 апреля, воскресенье 17:05 Ливерпуль 0:2 Челси
19 тур
29 декабря, воскресенье 20:00 Челси 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
34 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Челси
11 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
8 мая, вторник 23:00 Ливерпуль 4:1 Челси
12 тур
20 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
Финал
5 мая, суббота 20:15 Челси 2:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
29 ноября, вторник 23:45 Челси 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
6 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:1 Ливерпуль
11 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
37 тур
2 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Челси
8 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, вторник 22:45 Челси 4:4 Ливерпуль
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 22:45 Ливерпуль 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Челси 0:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, среда 22:45 Челси 3:2 Ливерпуль
1/2 финала
ответный матч		 22 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
26 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:0 Ливерпуль
3 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 22 сентября 2019, 18:49

    1:3

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    Рейтинг: +33609

    oyabun 22 сентября 2019, 09:36

    А что с трансляцией? Никакой информации..

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