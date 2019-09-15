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    Мане – об отношениях с Салахом: «Мы помирились и стали такими же добрыми друзьями, какими были раньше»

    Вингер «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что его конфликт с партнером по команде Мохамедом Салахом исчерпан.

    «Обиды уже забыты. Это те вещи, которые происходят в футболе. Иногда вам приходится говорить в лицо друг другу определeнные моменты. Но мы уже помирились и стали такими же добрыми друзьями, какими были раньше», – сказал Мане.

    Во время матча 3-го тура АПЛ против «Бернли» Салах не сделал передачу на Мане в одной из атак. Сенегалец был крайне огорчен и в одной из ближайших пауз футболиста заменили. Мане продолжил выяснять отношения и выражать недовольство на скамейке запасных, чем дал повод для английских и мировых медиа говорить о конфликте между двумя африканскими легионерами «Ливерпуля».

    Салах выложил видео об отношениях с Мане

    Источник: Metro

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