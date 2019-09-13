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    Салах выложил видео об отношениях с Мане

    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем твиттере выложил ироничное видео о своих взаимоотношениях с одноклубником Садио Мане.

    Во время игры 3-го тура АПЛ против «Бернли» Салах не сделал передачу на Мане в одной из атак. Сенегалец был крайне огорчен и в одной из ближайших пауз футболиста заменили. Мане продолжил выяснять отношения и выражать недовольство на скамейке запасных, чем дал повод для английских и мировых медиа говорить о конфликте между двумя африканскими легионерами «Ливерпуля».

    Мохамед Салах выложил смешное видео, в котором встречаются два ребенка с лицами двух футболистов. Таким образом египтянин опровергает слухи о конфликте внутри команды Юргена Клоппа.

    Источник: Твиттер Мохамеда Салаха

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