Салах выложил видео об отношениях с Мане

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем твиттере выложил ироничное видео о своих взаимоотношениях с одноклубником Садио Мане.

Во время игры 3-го тура АПЛ против «Бернли» Салах не сделал передачу на Мане в одной из атак. Сенегалец был крайне огорчен и в одной из ближайших пауз футболиста заменили. Мане продолжил выяснять отношения и выражать недовольство на скамейке запасных, чем дал повод для английских и мировых медиа говорить о конфликте между двумя африканскими легионерами «Ливерпуля».

Мохамед Салах выложил смешное видео, в котором встречаются два ребенка с лицами двух футболистов. Таким образом египтянин опровергает слухи о конфликте внутри команды Юргена Клоппа.