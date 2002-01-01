РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» и поднялся на второе место

Матч 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром» закончился со счетом 3:2.

В составе хозяев два гола забил полузащитник Николы Влашича, у форвард Федора Чалова один мяч. Во второй половине нападающий гостей Маркус Берг оформил дубль. Голы стали для него первыми после перехода в российский клуб в июле.

Команда Виктора Гончаренко выиграла четвертый матч РПЛ подряд и с 22-мя очками поднялась на второе место таблице.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Влашич, 32 (с пенальти); 2:0 – Чалов, 37; 3:0 – Влашич, 41; 3:1 – Берг, 57; 3:2 – Берг, 60.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Шарлия, Ахметов (Марадишвили, 90+2), Кучаев, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 64), Чалов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Скопинцев (Берг, 46), Фьолусон, Стоцкий, Уткин (Сулейманов, 46), Олссон, Кайо (Комболов, 72), Ари, Вандерсон.

Предупреждения: Ахметов, 23; Влашич, 90+5 – Скопинцев, 40; Сулейманов, 58; Мартынович, 90+6.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ