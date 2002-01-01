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    РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» и поднялся на второе место

    Матч 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром» закончился со счетом 3:2.

    В составе хозяев два гола забил полузащитник Николы Влашича, у форвард Федора Чалова один мяч. Во второй половине нападающий гостей Маркус Берг оформил дубль. Голы стали для него первыми после перехода в российский клуб в июле.

    Команда Виктора Гончаренко выиграла четвертый матч РПЛ подряд и с 22-мя очками поднялась на второе место таблице.

    Россия. Премьер-лига. 10-й тур

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Влашич, 32 (с пенальти); 2:0 – Чалов, 37; 3:0 – Влашич, 41; 3:1 – Берг, 57; 3:2 – Берг, 60.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Шарлия, Ахметов (Марадишвили, 90+2), Кучаев, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 64), Чалов.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Скопинцев (Берг, 46), Фьолусон, Стоцкий, Уткин (Сулейманов, 46), Олссон, Кайо (Комболов, 72), Ари, Вандерсон.

    Предупреждения: Ахметов, 23; Влашич, 90+5 – Скопинцев, 40; Сулейманов, 58; Мартынович, 90+6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии117
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      Рейтинг: +1001

      geroin161 33 минуты назад

      Какой-то результативный тур. Много голов забито

      0
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      Рейтинг: +1379

      Антон bx14e 42 минуты назад

      ЦСКА с разницей мячей +2 на втором месте)))
      Где еще,кроме РФПЛ такое увидишь!?)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1973

      Masteralex > Антон bx14e 35 минут назад

      Англия, третье место +3, Италия второе место +3, Франция второе место +3, третье место +2, Голландия, Витесс вчера был на первом с +3, сегодня на третьем с такой же разницей

      ну а для особо слепых, у ЦСКА сейчас +7

      3
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      ...
      Рейтинг: +1379

      Антон bx14e > Masteralex 10 минут назад

      Писал про Ростов.Вместо тройки нажал двойку)
      ЦСКА выиграл у Краснодара,и меня злоба взяла.Всех смешал в одну кучу)
      ..Куча они и есть! ))
      Локомотив станет Чемпионом!)
      Забей Локомотив все моменты Ростову,сыграй нормально с ЦСКА,победи Краснодар,были бы на первом месте с отрывом в 5 очков!)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1246

      Бриг 46 минут назад

      Ну, что же. 10-й тур - это показатель. Стало быть, основными за золото стали Зенит и ЦСКА.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1379

      Антон bx14e > Бриг 38 минут назад

      еще играть 20 матчей+Еврокубки и Кубок страны! О чем ты говоришь? какие показатели,если первая команда проиграв,может стать пятой,и наоборот!??!?!?!?!?

      2
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      Рейтинг: +17869

      VVM1964 > Бриг 38 минут назад

      Прибавь Локомотив и Краснодар не стоит сбрасывать со счетов , а вот ЦСКА не потянет .

      0
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      ...
      Рейтинг: +1379

      Антон bx14e > VVM1964 17 минут назад

      Хочется,чтобы Динамо вернулось,Спартак..Конкуренция нужна,иначе пешком по полю)

      0
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      Рейтинг: +233

      vavilon69 49 минут назад

      РЕЗУЛЬТАТ ! Всё остальное...... риторика

      0
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      Рейтинг: 0

      sylver225 56 минут назад

      Слай за Динамо дубль оформил... в моменте, когда Чалов в концовке не забил, Слай бы не обложался. Нужно было брать... Не хватает ЦСКА забивного быстрого форварда

      0
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      ...
      Рейтинг: +511

      dimag > sylver225 49 минут назад

      Зениту-3 профукали. А скоро в РПЛ будет - Зенит-4,Зенит- 5,Зенит-....: и тд.и т.п.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +787

      DMитрий 1 час назад

      Какой бы ЦСКА не был разобранный, недоукомплектованный, травмированный и т.п., но у них есть какая-то сформированная начинка, ядро, которая позволяет им постоянно бороться за медали и играть в еврокубках (чего нет у др. клубов). На самом деле это очень хорошо для российского футбола.

      13
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      Рейтинг: +79

      Вальдемар IV > DMитрий 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      начинка эта безбородов

      -4
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      ...
      Рейтинг: +787

      DMитрий > Вальдемар IV 1 час назад

      Я данную игру к сожалению не видел, но написанное не обязательно относится к последней игре, - это факт многих последних лет.

      6
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      ...
      Рейтинг: +112

      Rey-25 > DMитрий 1 час назад

      Вот с этим реально не поспоришь
      В цска потому что каждый занимается своим делом и от этого люди общими усилиями добиваются успеха
      Только за это можно уважать

      Есть наглядный пример Спартака
      У которого и деньги есть и игроки вроде неплохие
      А толку ноль
      Постоянно какая то хрень происходит

      3
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      ...
      Рейтинг: +3811

      ivan-football-fan > DMитрий 1 час назад

      Вы глубоко заблуждаетесь, увы.
      Механизмы (ИЗВЕСТНЫЕ!), которые обеспечивают ТАКОМУ ЦСКА гарантированноые места "в призах" и, как следствие - гарантированное место в Еврокубках от лица страны... Приводят вот к ТАКОМУ УРОВНЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СТРАНЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФУТБОЛЕ!
      В Еврокубках приходится играть с призёрами и чемпионами других стран предельно мотивированными...Насколько всякие наши цска к этому гттовы и мотвированы - мы видим...если во время известной войны звуяало "мёртвые сраму не имут", то сейчас ПО ФАКТУ можно констатировать: НЕ АЛЕКВАТОНО ДОТИРУЕМЫЕ ГОСМОНОПОЛЯМИ ИЛИ АФИЛИРОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ КЛУБЫ, СРАМУ НЕ ИМУТ...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1246

      Бриг > ivan-football-fan 48 минут назад

      Странно, что с такими текстами, так много рейтингов набрал. Ну, страна такая, видимо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1973

      Masteralex > Бриг 30 минут назад

      рейтинг фуфло, в конкурсе прогнозов школьники по 30 тысяч набирали друг друга лайкая

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1973

      Masteralex > ivan-football-fan 24 минуты назад

      изучите на досуге вопрос, чтобы не пустозвонить без дела, посмотрите кто больше всех терял/приобретал очков на судейских ошибках последние 3 года и результат сильно удивит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3268

      paracetamol 1 час назад

      Не футбол, а помойка нашего чемпионата. Движения нет, элементарные ошибки в обороне и атаке. Судейство не лучше, Ахметова нужно было удалять. Какие-то ничего не дающие остановки ВАР. Бардак полный!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +511

      dimag > paracetamol 1 час назад

      Побольше бы таких помоек )А-то уж и посмотреть не на что

      4
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      ...
      Рейтинг: +3268

      paracetamol > dimag 53 минуты назад

      Смотри Зенит! Да и Локо неплохо бы.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1973

      Masteralex > paracetamol 41 минуту назад

      за что удалять? за удар жопой в грудь? игрок упал и держался за то место куда Ахметов попал случайно пятой точкой, за удар жопой нынче не удаляют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8980

      vka1970 1 час назад

      Игра огонь.Пусть и с ошибками, но Игра.

      6
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      ...
      Рейтинг: +3268

      paracetamol > vka1970 1 час назад

      Какой огонь, дохлые телята и жеребята еле ползали!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3811

      ivan-football-fan > paracetamol 1 час назад

      ))+

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1174

      Дедуктор 1 час назад

      Мусаев, явно, Краснодару задание дал - откатать мяч в первом тайме. Дабы притомить солдат и взять их "тепленькими" во втором тайме.
      Логика, конечно, есть. Солдатики молоденькие, мясом не обросли, необучены, многие совсем без опыта.
      Но не свезло Мусаичу. Быват.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      Вальдемар IV > Дедуктор 1 час назад

      чето часто если везет то победы цске

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1174

      Дедуктор > Вальдемар IV 1 час назад

      Слышь, чмошник. Зачем гадишь на форуме? Смысл? Нету ведь.
      Лучше сдрисни с форума и поучись грамотно мысли излагать. Букварь почитай, учебник грамматики для начальных классов.
      А про футбол не надо. Это - не твоё. Есть такое мнение.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6766

      Вомбат 1 час назад

      Сравните качество игры команд сегодня (в первую очередь командные скорости) с тем, что мы видели в четверг. Если бы ЦСКА так играл с Лудогорцем в Разграде, то, конечно, победил бы. И Краснодар победил бы Базель. Так что в обоих случаях мы тогда наблюдали однозначный слив. Ну а сегодня было два разных тайма. Преимущество ЦСКА в первом тайме над огорошенным Краснодаром было не больше, чем преимущество Краснодара над уставшим ЦСКА в тайме втором. Но игра на 3 результата часто заканчивается чьей-то победой. ЦСКА больше повезло.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1376

      Фан666 > Вомбат 1 час назад

      Потому что играли друг с другом вот и игра кажется лучше, а по сути два говна

      0
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      ...
      Рейтинг: +3268

      paracetamol > Вомбат 1 час назад

      Если бы, да кабы. Вышеназванные команды еще напихать могли штук по 10.

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