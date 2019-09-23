ЦСКА - Краснодар

Судья если честно помог Цска когда дал Ахметову жёлтую ,а не красную. К судье точно после игры будут претензии от тренеров Краснодара.
|1 тур
|27 июня, четверг
|19:00
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|26 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Краснодар
|2:0
|ЦСКА
|12 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|1:2
|Краснодар
|27 тур
|22 апреля, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|2:1
|Краснодар
|13 тур
|14 октября, суббота
|19:00
|Краснодар
|0:1
|ЦСКА
|22 тур
|9 апреля, воскресенье
|16:30
|Краснодар
|1:1
|ЦСКА
|8 тур
|24 сентября, суббота
|17:00
|ЦСКА
|1:1
|Краснодар
|29 тур
|16 мая, понедельник
|19:30
|ЦСКА
|2:0
|Краснодар
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|17:00
|Краснодар
|2:1
|ЦСКА
|24 тур
|19 апреля, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|1:1
|Краснодар
|14 тур
|22 ноября, суббота
|16:30
|Краснодар
|2:1
|ЦСКА
|19 тур
|6 декабря, пятница
|17:45
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|5:1
|Краснодар
|21 тур
|17 марта, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|1:0
|Краснодар
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|13:30
|Краснодар
|0:1
|ЦСКА
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Судья если честно помог Цска когда дал Ахметову жёлтую ,а не красную. К судье точно после игры будут претензии от тренеров Краснодара.
Там точно не было красного! Умышленного не было!))
Нигер в этот раз должен быть доволен судейством!
Думаю Цска сможет удержать счёт!
веселуха набирает обороты! ну и почему они так не играли в ЛЕ? вперед, бычки!
Как же психует Акинфеев!!
Во это да!Могли бы этот матч по телику показать козлы!Футбол просто огонь!Может Краснодар и стёт сравняет!Ещё минут 30 играть!