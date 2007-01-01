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    Клопп проводит 150-й матч в АПЛ. Больше побед в этот отрезок было только у Моуринью

    «Ливерпуль» играет с «Челси» в выездной встрече шестого тура Премьер-лиги (2:0, 35-я минута).

    Главный тренер гостей Юрген Клопп проводит 150-й матч в лиге.

    После прихода в должность в октябре 2015-го он выиграл 91 матч чемпионата. Это на одну победу больше, чем у экс-главного тренера «МЮ» сэра Алекса Фергюсона в указанный период. Лидер по этому показателю – бывший тренер «Челси» Жозе Моуринью (105).

    Источник: OptaJoe

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