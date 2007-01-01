Клопп проводит 150-й матч в АПЛ. Больше побед в этот отрезок было только у Моуринью

«Ливерпуль» играет с «Челси» в выездной встрече шестого тура Премьер-лиги (2:0, 35-я минута).

Главный тренер гостей Юрген Клопп проводит 150-й матч в лиге.

После прихода в должность в октябре 2015-го он выиграл 91 матч чемпионата. Это на одну победу больше, чем у экс-главного тренера «МЮ» сэра Алекса Фергюсона в указанный период. Лидер по этому показателю – бывший тренер «Челси» Жозе Моуринью (105).