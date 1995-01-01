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    РПЛ. Аугустыняк принес «Уралу» ничью в матче с «Арсеналом»

    В десятом туре РПЛ встретились «Арсенал» и «Урал». Туляки забили в первом тайме, но удержать победное преимущество не сумели. На 76 минуте полузащитник гостей Отман Эль Кабир не реализовал пенальти.

    Ничью уральцам принес поляк Рафал Аугустыняк. Теперь «Арсенал» и «Урал» опередили в турнирной таблице «Уфу».

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бауэр, 25; 1:1 – Аугустыняк, 48.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий (Лесовой, 72), Костадинов, Луценко (Тудоре, 57), Э. Кангва (К. Кангва, 89).

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров (Кухарчик, 83), Бавин (Егорычев, 46), Емельянов, Эль Кабир, Аугустыняк, Панюков (Бикфалви, 70), Ильин.

    Предупреждения: Горбатенко, 3 – Ильин, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +305

      Из Твери Леха 17 минут назад

      В тема Арсенала и Урала обсуждают Спартак.

      0
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      Рейтинг: +3268

      paracetamol 27 минут назад

      А Эль Кефир упустил победу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +511

      Красный май 43 минуты назад

      О, мы уже на девятом. Ну ничего, сосредоточимся на кубке России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1370

      Фан666 47 минут назад

      Спартак уже ближе к зоне вылета чем к еврокубкам

      2
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      Рейтинг: +10952

      sssrspartak > Фан666 42 минуты назад

      чемпионат разделился на группы!1-5 будут за медали бороться!6-9 за одну путевку в квалификацию лиги европы,правда с такой игрой наших в еврокубках можно ее потерять!!ну 10-16 за то ,что бы остаться в рпл!!рубин может поменять спартак !!с такой игрой мы ваще все можем потерять!!

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      Рейтинг: +37

      alarm 51 минуту назад

      даже арсенал смог отнять очки у урала, а спартак позорно проиграл ему на открывашке! стыдно за спартак!

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      Рейтинг: +511

      Красный май > alarm 42 минуты назад

      У Спартака график сложней, очевидно же.

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      Рейтинг: +59

      Dizgen 52 минуты назад

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