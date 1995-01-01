РПЛ. Аугустыняк принес «Уралу» ничью в матче с «Арсеналом»

В десятом туре РПЛ встретились «Арсенал» и «Урал». Туляки забили в первом тайме, но удержать победное преимущество не сумели. На 76 минуте полузащитник гостей Отман Эль Кабир не реализовал пенальти.

Ничью уральцам принес поляк Рафал Аугустыняк. Теперь «Арсенал» и «Урал» опередили в турнирной таблице «Уфу».

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бауэр, 25; 1:1 – Аугустыняк, 48.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий (Лесовой, 72), Костадинов, Луценко (Тудоре, 57), Э. Кангва (К. Кангва, 89).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров (Кухарчик, 83), Бавин (Егорычев, 46), Емельянов, Эль Кабир, Аугустыняк, Панюков (Бикфалви, 70), Ильин.

Предупреждения: Горбатенко, 3 – Ильин, 90+2.

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