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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Материалы

Арсенал - Урал

22.09.2019, Воскресенье, 16:30 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 10 тур Арсенал - Урал
Россия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 15 мая, среда 19:00 Арсенал 2:2 Урал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
13 апреля, суббота 14:00 Арсенал 0:0 Урал
9 тур
29 сентября, суббота 11:30 Урал 2:1 Арсенал
Россия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 3 апреля, среда 17:00 Урал 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
20 тур
8 декабря, пятница 17:30 Урал 1:1 Арсенал
6 тур
14 августа, понедельник 19:30 Арсенал 2:2 Урал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
10 марта, пятница 19:00 Арсенал 2:0 Урал
5 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Урал 1:1 Арсенал
Товарищеские матчи 2015

25 февраля, среда 17:00 Урал 1:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
29 ноября, суббота 13:30 Арсенал 1:2 Урал
11 тур
24 октября, пятница 17:00 Урал 1:0 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 22 сентября 2019, 15:32

    Ставлю на УРАЛ! Их поляк и голландец сделают результат! А еще и румынец Бикфалви имеется...
    Коэфицент на Арсенал: 2 с небольшим
    на гостей: почти 4

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 22 сентября 2019, 09:41

    Если Арсенал и Урал сыграют вничью, то спартак опустится на 9-е место.

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    Рейтинг: +804

    Dizgen > vladimir-7 22 сентября 2019, 17:09

    Ну и радуйся

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    Рейтинг: +38

    Олегенс > Dizgen 22 сентября 2019, 18:07

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    Рейтинг: +129

    Str4nger > vladimir-7 22 сентября 2019, 18:24

    Как в воду глядел !

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Dizgen 22 сентября 2019, 18:26

    А чего радоваться, это факт-они сыграли вничью и спартак
    на 9-м месте.

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