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    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Оренбург» и одержал третью победу подряд

    В первом воскресном матче десятого тура РПЛ встретились «Оренбург» и «Локомотив». Полузащитник хозяев Филип Рогич забил гол, но этого оказалось недостаточно хотя бы для одного очка.

    «Локомотив» одержал третью победу подряд. В турнирной таблице москвичи поднялись на четвертое место, опередив ЦСКА.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Оренбург – Локомотив (Москва) – 2:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Баринов, 11; 0:2 – Смолов, 48 (с пенальти); 1:2 – Рогич, 69; 1:3 – Эдер, 88; 2:3 – Кулишев, 90+2.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 81), Скофлек (Афонин, 64), Рогич (Чуканов, 88), Деспотович.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов (Идову, 90), Жемалетдинов, Крыховяк (Коломейцев, 68), Жоао Марио, Смолов (Эдер, 75).

    Предупреждения: нет – Игнатьев, 33; Живоглядов, 45+1; Коломейцев, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2759

      mdu86 3 минуты назад

      Всех с заслуженной победой, но не без нервов! Крыховяк и Баринов в огне! Тревожно за поляка, надеюсь ничего серьёзного. Живоглядов не уровень Локомотива...

      1
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      Рейтинг: +6160

      батог 6 минут назад

      Локо с победой ! Палыч продавай Миранчуков, и без них нормально получается ! На эти деньги присмотри защитников, последние 15 минут пешком ходили и гол привезли !

      2
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      Рейтинг: +10

      OstavteLOKO_V_pokoe > батог 4 минуты назад

      Кто бы мог подумать, но без обладателей Мазератти и Ролс-Ройсов игра ничуть не хуже!
      А Живоглядов и Жемалетдинов просто слили последние 20 мин.

      0
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      Рейтинг: +2621

      Fan Loko mik 14 минут назад

      Всех КЗ как всегда с валидольной победой!!!!!!! Мариу красавец, как же вовремя его купили!!! Ошибки конечно есть, но то как он ведёт борьбу за мяч, обработка мяча и пасы дорогого стоят!

      3
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      Рейтинг: +92

      Smoke Some Weed > Fan Loko mik 2 минуты назад

      согласен, в этом матче его тоже можно было бы лучшим игроком выбрать,
      заработал пенальти, с его подачи забил Эдер, и контроль мяча, часто обрабатывал сложные мячи

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