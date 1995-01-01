РПЛ. «Локомотив» обыграл «Оренбург» и одержал третью победу подряд

В первом воскресном матче десятого тура РПЛ встретились «Оренбург» и «Локомотив». Полузащитник хозяев Филип Рогич забил гол, но этого оказалось недостаточно хотя бы для одного очка.

«Локомотив» одержал третью победу подряд. В турнирной таблице москвичи поднялись на четвертое место, опередив ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Оренбург – Локомотив (Москва) – 2:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Баринов, 11; 0:2 – Смолов, 48 (с пенальти); 1:2 – Рогич, 69; 1:3 – Эдер, 88; 2:3 – Кулишев, 90+2.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 81), Скофлек (Афонин, 64), Рогич (Чуканов, 88), Деспотович.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов (Идову, 90), Жемалетдинов, Крыховяк (Коломейцев, 68), Жоао Марио, Смолов (Эдер, 75).

Предупреждения: нет – Игнатьев, 33; Живоглядов, 45+1; Коломейцев, 77.

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