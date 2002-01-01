Заболотный: «Полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов. Самое главное, что я играю»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился мнением о текущей карьере.

«Крик души: я полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов. Хочу вам сказать что это очень сложно! Я держу себя в руках и думаю только о футболе, тренируюсь, работаю, отдаюсь на все 100 на сколько могу!

Просто обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть и я за справедливость! Все, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью, не знаю кому это было интересно, но это факт!

Я рад тому, что я здесь, что я играю, для меня это самое главное! Всем добра», – подписал Заболотный командную фотографию в инстаграме.