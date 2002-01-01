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    Заболотный: «Полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов. Самое главное, что я играю»

    Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился мнением о текущей карьере.

    «Крик души: я полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов. Хочу вам сказать что это очень сложно! Я держу себя в руках и думаю только о футболе, тренируюсь, работаю, отдаюсь на все 100 на сколько могу!

    Просто обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть и я за справедливость! Все, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью, не знаю кому это было интересно, но это факт!

    Я рад тому, что я здесь, что я играю, для меня это самое главное! Всем добра», – подписал Заболотный командную фотографию в инстаграме.

    • В августе 28-летний игрок не стал продлевать контракт с «Зенитом» и перешел в «Сочи». В пяти матчах текущего сезона РПЛ он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Инстаграм Антона Заболотного

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: -14246

      пьяныйхоровод 8 минут назад

      Шли на куй хейтеров ! Играй в своё удовольствие , прогрессируй . У тебя всё получится .

      0
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      Рейтинг: +511

      dimag 42 минуты назад

      Антон!!! Наш диверсант в тылу врага )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +926

      Genz 1 час назад

      Кому заболотный нужен. Бревно - что есть, что нет на свете. Всем покуй

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Tony Starkkk 1 час назад

      Очень сложно смотреть твою беспонтовую игру,а не быть под прессом Хейта
      Ещё скажи что игра из за этого не идёт,голы не забиваются.
      Бревно оно и в Сочи бревно

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2921

      САДЫЧОК > Tony Starkkk 15 минут назад

      Смотри понтовую игру , Дзюбы бревна !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1376

      Фан666 1 час назад

      Про других футболистов справедливо подметил. Хейтеры вперед!

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