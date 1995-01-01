Прядкин: «Поднимался вопрос об увеличении количества матчей в РПЛ. Скорее всего, изменения произойдут после ЧМ-2022»

Глава РПЛ Сергей Прядкин после исполкома РФС рассказал о возможных изменениях в формате проведения чемпионата России.

«Вновь поднимался вопрос об увеличении количества матчей в Премьер-лиге. Это рассматривается уже давно. Я в рабочем порядке доложил, к концу месяца мы предложим варианты, при которых будет увеличено количество матчей или изменена структура соревнований. Сейчас не буду загадывать, рабочая группа продолжает свою работу.

Были предложения по [увеличению количества команд в РПЛ], но пока вопрос рассматривается без изменения количества команд. Есть вариант с изменением, но это произойдет не в этом и не в следующем сезоне. Скорее всего, все изменения произойдут после ЧМ-2022 в Катаре. Из-за этого турнира у нас достаточно сложный календарь», – сказал Прядкин.