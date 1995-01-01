Прядкин: «Поднимался вопрос об увеличении количества матчей в РПЛ. Скорее всего, изменения произойдут после ЧМ-2022»

Попахивает бредом. Если увеличение количества матчей для всех, то это третий круг (или третий и четвертый с разделением таблицы пополам). Если это только для топ-команд, то какая-нибудь бредовая борьба за места в ЛЧ/ЛЕ. Короче добавьте уже 2 команды, чтобы было +4 игры в сезоне, и все.
Глава РПЛ Сергей Прядкин после исполкома РФС рассказал о возможных изменениях в формате проведения чемпионата России.
«Вновь поднимался вопрос об увеличении количества матчей в Премьер-лиге. Это рассматривается уже давно. Я в рабочем порядке доложил, к концу месяца мы предложим варианты, при которых будет увеличено количество матчей или изменена структура соревнований. Сейчас не буду загадывать, рабочая группа продолжает свою работу.
Были предложения по [увеличению количества команд в РПЛ], но пока вопрос рассматривается без изменения количества команд. Есть вариант с изменением, но это произойдет не в этом и не в следующем сезоне. Скорее всего, все изменения произойдут после ЧМ-2022 в Катаре. Из-за этого турнира у нас достаточно сложный календарь», – сказал Прядкин.
- Прядкин ранее заявлял о невозможности увеличения числа команд-участниц турнира ранее 2022 года.
- Сообщалось, что в сезоне-2020/21 Премьер-лига может быть расширена с 16-ти до 18-ти команд.