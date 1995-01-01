Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Прядкин: «Поднимался вопрос об увеличении количества матчей в РПЛ. Скорее всего, изменения произойдут после ЧМ-2022»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин после исполкома РФС рассказал о возможных изменениях в формате проведения чемпионата России.

    «Вновь поднимался вопрос об увеличении количества матчей в Премьер-лиге. Это рассматривается уже давно. Я в рабочем порядке доложил, к концу месяца мы предложим варианты, при которых будет увеличено количество матчей или изменена структура соревнований. Сейчас не буду загадывать, рабочая группа продолжает свою работу.

    Были предложения по [увеличению количества команд в РПЛ], но пока вопрос рассматривается без изменения количества команд. Есть вариант с изменением, но это произойдет не в этом и не в следующем сезоне. Скорее всего, все изменения произойдут после ЧМ-2022 в Катаре. Из-за этого турнира у нас достаточно сложный календарь», – сказал Прядкин.

    • Прядкин ранее заявлял о невозможности увеличения числа команд-участниц турнира ранее 2022 года.
    • Сообщалось, что в сезоне-2020/21 Премьер-лига может быть расширена с 16-ти до 18-ти команд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11640

      bset 20 минут назад

      Попахивает бредом. Если увеличение количества матчей для всех, то это третий круг (или третий и четвертый с разделением таблицы пополам). Если это только для топ-команд, то какая-нибудь бредовая борьба за места в ЛЧ/ЛЕ. Короче добавьте уже 2 команды, чтобы было +4 игры в сезоне, и все.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73737
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru