Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Прядкин: «РПЛ пока не готова к расширению. Этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил от невозможности увеличения числа команд-участниц турнира ранее 2022 года.

    Ранее сообщалось, что в сезоне-2020/21 Премьер-лига может быть расширена с 16-ти до 18-ти команд.

    «Расширение до 18 команд? При масштабах нашей страны было бы хорошо, чтобы у нас было больше команд в чемпионате, но надо учитывать финансовую стабильность клубов. Пока мы не готовы к этому.

    Дальше появилось предложение Гинера о привлечении зарубежных команд. Мы провели встречи с белорусами, другими странами. Нам дано поручение проработать этот вопрос, но пока это сложно осуществимо. Очень многих представителей других стран настораживает выход в еврокубки. Им будет сложно конкурировать с нашими клубами. Белорусские, казахские, армянские команды хотят играть в еврокубках, средства от УЕФА помогают им выживать, существовать. Но пока все прорабатываем.

    Поэтому вопрос об увеличении можно рассматривать только после 2022 года. В этот год национальные чемпионаты будут сокращены на полтора месяца из-за ЧМ. Нам придется убирать все туры из ноября и декабря.

    Также прорабатываем увеличение количество игр в рамках 16-ти команд в чемпионате. Дюкову готовы доложить о тех вариантах, которые возможны с учетом нашего плотного календаря», – сказал Прядкин.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:10
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19900

      gol_kak_sokol 21 минуту назад

      Возни много, а выхлоп - ноль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1194

      Axe111 1 час назад

      Да вы вообще к чему нибудь готовы???? Кроме как высасывать финансы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6759

      KLIM777 1 час назад

      и просто так потратили бабки на совещания и на пустой треп.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19900

      gol_kak_sokol > KLIM777 19 минут назад

      Умножить зарплату чиновников на время в часах, затраченное на пустую болтовню и имитацию работы, и получим точную цифру денег, украденных дармоедами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Mister_Tomsk 1 час назад

      фанат рубина может пустить слезу, тогда в фнл придется следующий сезон катать..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72333
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru