Прядкин: «РПЛ пока не готова к расширению. Этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года»

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил от невозможности увеличения числа команд-участниц турнира ранее 2022 года.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2020/21 Премьер-лига может быть расширена с 16-ти до 18-ти команд.

«Расширение до 18 команд? При масштабах нашей страны было бы хорошо, чтобы у нас было больше команд в чемпионате, но надо учитывать финансовую стабильность клубов. Пока мы не готовы к этому.

Дальше появилось предложение Гинера о привлечении зарубежных команд. Мы провели встречи с белорусами, другими странами. Нам дано поручение проработать этот вопрос, но пока это сложно осуществимо. Очень многих представителей других стран настораживает выход в еврокубки. Им будет сложно конкурировать с нашими клубами. Белорусские, казахские, армянские команды хотят играть в еврокубках, средства от УЕФА помогают им выживать, существовать. Но пока все прорабатываем.

Поэтому вопрос об увеличении можно рассматривать только после 2022 года. В этот год национальные чемпионаты будут сокращены на полтора месяца из-за ЧМ. Нам придется убирать все туры из ноября и декабря.

Также прорабатываем увеличение количество игр в рамках 16-ти команд в чемпионате. Дюкову готовы доложить о тех вариантах, которые возможны с учетом нашего плотного календаря», – сказал Прядкин.