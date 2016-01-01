Главные новости дня. «Локомотив» победил «Байер», умер Фернандо Риксен

Лига чемпионов. «Локомотив» победил в гостях «Байер» и возглавил группу.
«Ювентус» вел в два мяча, но сыграл с «Атлетико» вничью.
«Реал» разгромно проиграл «ПСЖ», «Брюгге» и «Галатасарай» обошлись без голов.
Жена Новосельцева: «Иван – вор и мошенник. Худший футболист из всех, которые есть».
Роналду – о голе Буффону через себя: «Не лучше, чем секс с Джорджиной».
«СЭ»: Кокорин прибудет в расположение «Зенита» в конце недели.
Главный врач «Спартака»: «Ориентировочные сроки восстановления Селихова – не менее 6 месяцев».
«Ростову» не дали провести тренировку на «Ростов-Арене».
Умер Фернандо Риксен.