«Ростову» не дали провести тренировку на «Ростов-Арене»

Шнур важнее,он собирает даже в своём "культурном" Питере аудиторию больше,чем сборная и "Зенит".Так что зря говорили,что всё урегулировано.
«Ростов» не смог провести тренировочные занятия на домашнем стадионе перед матчем 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).
Команду не пустили на стадион из-за того, что там происходил демонтаж оборудования группы «Ленинград», концерт которой состоялся 13 сентября.
Пиар-директор «Ростова» Денис Штанько прокомментировал ситуацию.
«У нас сложные отношения с компанией «Спорт-Ин». Действительно, указанный прецедент был, мы не могли попасть на стадион, потому что там проходило коммерческое мероприятие. Поэтому все наши организационные вопросы по матчу пришлось решать непосредственно в день игры. Конечно, был большой дискомфорт в связи с этим, но мы справились. Вообще мы сейчас не хотели бы давать какие-то дополнительные комментарии», – сказал Штанько.
Сообщается, что «Ростов» планирует обратиться в РФС, РПЛ и Минспорта.
- Ранее сообщалось, что «Ростов» близок к расторжению договора по аренде «Ростов-Арены» с компанией «Спорт-Ин».
- Следующий домашний матч «Ростов» сыграет с «Динамо» 28 сентября.