«Ростову» не дали провести тренировку на «Ростов-Арене»

«Ростов» не смог провести тренировочные занятия на домашнем стадионе перед матчем 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Команду не пустили на стадион из-за того, что там происходил демонтаж оборудования группы «Ленинград», концерт которой состоялся 13 сентября.

Пиар-директор «Ростова» Денис Штанько прокомментировал ситуацию.

«У нас сложные отношения с компанией «Спорт-Ин». Действительно, указанный прецедент был, мы не могли попасть на стадион, потому что там проходило коммерческое мероприятие. Поэтому все наши организационные вопросы по матчу пришлось решать непосредственно в день игры. Конечно, был большой дискомфорт в связи с этим, но мы справились. Вообще мы сейчас не хотели бы давать какие-то дополнительные комментарии», – сказал Штанько.

Сообщается, что «Ростов» планирует обратиться в РФС, РПЛ и Минспорта.