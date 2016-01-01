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    «Ростову» не дали провести тренировку на «Ростов-Арене»

    «Ростов» не смог провести тренировочные занятия на домашнем стадионе перед матчем 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

    Команду не пустили на стадион из-за того, что там происходил демонтаж оборудования группы «Ленинград», концерт которой состоялся 13 сентября.

    Пиар-директор «Ростова» Денис Штанько прокомментировал ситуацию.

    «У нас сложные отношения с компанией «Спорт-Ин». Действительно, указанный прецедент был, мы не могли попасть на стадион, потому что там проходило коммерческое мероприятие. Поэтому все наши организационные вопросы по матчу пришлось решать непосредственно в день игры. Конечно, был большой дискомфорт в связи с этим, но мы справились. Вообще мы сейчас не хотели бы давать какие-то дополнительные комментарии», – сказал Штанько.

    Сообщается, что «Ростов» планирует обратиться в РФС, РПЛ и Минспорта.

    • Ранее сообщалось, что «Ростов» близок к расторжению договора по аренде «Ростов-Арены» с компанией «Спорт-Ин».
    • Следующий домашний матч «Ростов» сыграет с «Динамо» 28 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5081

      Агасфер 23 минуты назад

      Шнур важнее,он собирает даже в своём "культурном" Питере аудиторию больше,чем сборная и "Зенит".Так что зря говорили,что всё урегулировано.

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