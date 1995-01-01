Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    «Ростов» близок к расторжению договора по аренде «Ростов-Арены». Домашние матчи могут перенести в Краснодар

    Пиар-директор «Ростова» Денис Штанько заявил, что клуб рассматривает вариант проведения домашних матчей в других городах из-за разногласий с управляющей компанией стадиона «Ростов-Арена».

    «Футбольный клуб «Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов-Арена», – рассказал ТАСС

    По его словам, причиной такого решения управляющей компании может стать то, что «Ростов» систематически указывает компании «Спорт-Инжиниринг» на недостатки в работе «Ростов-Арены».

    «Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей», – отметил Штанько.

    Он добавил, что клуб не намерен и не хочет подписывать соглашение о расторжении договора аренды.

    «Мы хотим играть на «Ростов-Арене». Средняя посещаемость наших домашних матчей составляет более 30 тысяч болельщиков, в городе нет другого такого стадиона, на котором мы смогли бы вместить всех. Однако на данный момент договоренности со «Спорт-Ин» не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде», – рассказал Штанько.

    • На «Ростов-Арене» были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала.
    • Согласно концепции наследия чемпионата мира, стадион должен быть передан в собственность области в 2019 году.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1118

      Борат 10 минут назад

      Давайте в Лужниках играйте, там стадион простаивает!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73609
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru