«Ростов» близок к расторжению договора по аренде «Ростов-Арены». Домашние матчи могут перенести в Краснодар

Пиар-директор «Ростова» Денис Штанько заявил, что клуб рассматривает вариант проведения домашних матчей в других городах из-за разногласий с управляющей компанией стадиона «Ростов-Арена».

«Футбольный клуб «Ростов» получил проект соглашения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов-Арена», – рассказал ТАСС

По его словам, причиной такого решения управляющей компании может стать то, что «Ростов» систематически указывает компании «Спорт-Инжиниринг» на недостатки в работе «Ростов-Арены».

«Речь идет о нарушении работы инженерных коммуникаций, проблемах в организации систем контроля доступа и иных недостатках, негативно влияющих на обеспечение безопасности зрителей при проведении матчей», – отметил Штанько.

Он добавил, что клуб не намерен и не хочет подписывать соглашение о расторжении договора аренды.

«Мы хотим играть на «Ростов-Арене». Средняя посещаемость наших домашних матчей составляет более 30 тысяч болельщиков, в городе нет другого такого стадиона, на котором мы смогли бы вместить всех. Однако на данный момент договоренности со «Спорт-Ин» не достигнуты, мы изучаем возможность проведения домашних матчей в Краснодаре и Волгограде», – рассказал Штанько.