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    Лига чемпионов. «Локомотив» победил в гостях «Байер» и возглавил группу

    «Локомотив» стартовал во втором розыгрыше Лиги чемпионов подряд. В первом туре россияне победили в гостях «Байер».

    Решающий гол забил полузащитник Дмитрий Баринов из-за пределов штрафной. Другие соперники по группе – «Атлетико» и «Ювентус».

    Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

    Байер (Германия) – Локомотив (Россия) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 16; 1:1 – Хеведес, 25 (в свои ворота); 1:2 – Баринов, 37.

    «Байер»: Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бейли (Аларио, 46), Баумгартлингер (Амири, 71), Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Белльараби.

    «Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Игнатьев, Баринов, Мариу (Идову, 90+3), Жемалетдинов, Смолов.

    Предупреждения: Арангис, 76 – Баринов, 55.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2019 23:50
    Комментарии99
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      Рейтинг: +264

      S.K.V. 2 минуты назад

      Молодцы! В первую очередь эта победа Семина-ребята играли очень грамотно. Так держать!

      0
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      Рейтинг: +3127

      paracetamol 11 минут назад

      Быкам и конюшне ориентироваться на Локо и Зенит и брать очки завтра!

      4
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      Рейтинг: +28

      Guinnesss 13 минут назад

      Приятное зрелище! И нервишки потрепало, все как мы любим!Всех кто переживал за Локо с Победой!

      2
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      Рейтинг: +329

      afw13 14 минут назад

      Локо красавчики! сыграли дисциплинированно, Юрий Палыч может гордиться командой, возможно это был лучший матч сезона!

      2
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      Рейтинг: +1745

      knikos 22 минуты назад

      На заметку . Вчера Зенит и сегодня Локомотив неожиданно для российских клубов сыграли крайне внимательно и дисциплинированно , тактически грамотно, как такие вот зрелые европейские клубы . Неожиданно и приятно . радует очень !

      5
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      Рейтинг: +29

      budget1 23 минуты назад

      Прежде, всего поздравим Локомотив Зенит

      1
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      Рейтинг: +38

      АлексКов 24 минуты назад

      У Локо была мотивация и это было видно по игре. Не было пешеходов. И это очень приятно видеть что наша команда в лиге чемпионов показывает такой футбол. Сёмину респект за то, что умеет мотивировать команду. Дальнейших успехов команде в группе! Всех с победой!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3127

      paracetamol 25 минут назад

      Локо молодцы, правильная тактика Шпалыча не подвела!

      3
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      Рейтинг: +110

      playsh 28 минут назад

      Наш Паровоз,вперёд лети, в финале остановка
      Мы победим,чего ж еще
      В руках у нас винтовка

      7
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      Рейтинг: +1745

      knikos 28 минут назад

      Честно говоря , решал какой матч смотреть : ПСЖ - Реал или Атлетико - Юве . Ну типа , ну что там Локо сможет ... А перед самым началом у меня в голове : " Смотри наших , смотри наших". Ну что , к себе надо прислушиваться . Вау ! Локо - класс !!! Как здорово тактически выстроили игру. И как дисциплинированно всё исполнили ! Шпалыч - монстр ! Чорлука - лучший игрок ! На место Смолова надо искать более быстрого и острого напа , более сообразительного . В общем - МОЛОДЦЫ !!! Поздравляю всех нас , независимо от клубных пристрастий . Россия - вперёд !

      8
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      Рейтинг: +2803

      Рубинище > knikos 20 минут назад

      Лука Джоржевича надо в место Смолова

      3
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      ...
      Рейтинг: +1745

      knikos > Рубинище 17 минут назад

      Я вот тоже об этом подумал . Правда Лука бегунок ещё тот , рассудительности порой не хватает . Сейв Чернова - это косяк Луки ...

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