Лига чемпионов. «Локомотив» победил в гостях «Байер» и возглавил группу

«Локомотив» стартовал во втором розыгрыше Лиги чемпионов подряд. В первом туре россияне победили в гостях «Байер».

Решающий гол забил полузащитник Дмитрий Баринов из-за пределов штрафной. Другие соперники по группе – «Атлетико» и «Ювентус».

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

Байер (Германия) – Локомотив (Россия) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Крыховяк, 16; 1:1 – Хеведес, 25 (в свои ворота); 1:2 – Баринов, 37.

«Байер»: Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бейли (Аларио, 46), Баумгартлингер (Амири, 71), Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Белльараби.

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Игнатьев, Баринов, Мариу (Идову, 90+3), Жемалетдинов, Смолов.

Предупреждения: Арангис, 76 – Баринов, 55.

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