Лига чемпионов. «Локомотив» победил в гостях «Байер» и возглавил группу

Молодцы! В первую очередь эта победа Семина-ребята играли очень грамотно. Так держать!
«Локомотив» стартовал во втором розыгрыше Лиги чемпионов подряд. В первом туре россияне победили в гостях «Байер».
Решающий гол забил полузащитник Дмитрий Баринов из-за пределов штрафной. Другие соперники по группе – «Атлетико» и «Ювентус».
Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
Байер (Германия) – Локомотив (Россия) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Крыховяк, 16; 1:1 – Хеведес, 25 (в свои ворота); 1:2 – Баринов, 37.
«Байер»: Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бейли (Аларио, 46), Баумгартлингер (Амири, 71), Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Белльараби.
«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Чорлука, Мурило, Рыбус, Крыховяк, Игнатьев, Баринов, Мариу (Идову, 90+3), Жемалетдинов, Смолов.
Предупреждения: Арангис, 76 – Баринов, 55.