«СЭ»: Кокорин прибудет в расположение «Зенита» в конце недели

Стало известно, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибудет в расположение своего клуба.

По информации «Спорт-Экспресс», приезд 28-летнего футболиста в Санкт-Петербург ожидается в конце текущей недели.

Руководство «Зенита» предоставило форварду несколько дней на решение личных вопросов в Москве.