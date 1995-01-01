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    «СЭ»: Кокорин прибудет в расположение «Зенита» в конце недели

    Стало известно, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибудет в расположение своего клуба.

    По информации «Спорт-Экспресс», приезд 28-летнего футболиста в Санкт-Петербург ожидается в конце текущей недели.

    Руководство «Зенита» предоставило форварду несколько дней на решение личных вопросов в Москве.

    • Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
    • Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +240

      Spinorr 43 минуты назад

      РБК новость опубликовал.
      В Москве стрелявшего и попавшего в человека мужчину отпустили под подписку о не выезде.
      Не ввходит из головы, что Александр получил неадекватное своему проступку наказание.
      И у него замечательный шанс доказать стране, что это так. Удачи, Саша, не профукай свою судьбу.

      0
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      Рейтинг: +327

      afw13 55 минут назад

      лишь бы снова в какой-нить московской кофейне не накуролесил, как бы не загулял после отсидки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4942

      BRO_football 1 час назад

      А говорят, что у нас в России сложно найти работу с судимостью

      1
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      Рейтинг: +3779

      ivan-football-fan 1 час назад

      Да...согласен с большинством - НАДОЕЛО УЖЕ...
      Одна ремарка: за "кримимнальной" составляющей, похоже...мы уже как-то подзабыли... А КОКОРА-ТО - НАПАДАЮЩИЙ, КАКИХ У НАС МАЛО!))))
      Последнее время он играл вальяжно...помним... Зажрался.... и зарвался со всеми своими кабаками и гулянкам...Но..вот .. предположу: после того, как Шурик заглянул "на тёмную сторону Луны".... ЗАИГРАЕТ, КАК РАНЬШЕ НЕ ИГРАЛ!)))Бегать будет, как в задницу заведённый!)))
      Умишком он не блещет, влиянию - особенно дурному - явно подвержен...
      Тряхануло его крепко... На таких тюрьма производит сильное впечатдение.. По краю прошёлся... БОЛЬШЕ ТУДА НЕ ЗАХОЧЕТ... СТАНЕТ УМНЕНЬКИМ И БЛАГОРАЗУМНЕНЬКИМ...)))...

      3
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      Рейтинг: +543

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Боюсь представить, сколько раз его Дзюба под**бет))

      2
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      Рейтинг: +3779

      ivan-football-fan 1 час назад

      Сцена из "Джентльменов удачи" сгодится: "...сколько я зарезал, сколько перереза...")))

      0
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      Рейтинг: +543

      Mister_Tomsk 1 час назад

      мде

      0
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      Рейтинг: +12195

      slavutiq70 2 часа назад

      Кокорин,,,проснулся,,,,Кокорин выпил кофе ,,,,,Кокорин сходил в душ,,,,,задрали уже каждый шаг его описывать,,

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      Рейтинг: +1654

      erma 2 часа назад

      Если бы меня спросили, хорошая это новость или плохая, я бы сказал, что для Кокорина хорошая, а для Зенита - плохая. Но, кстати в тюрьме сидит много талантливых людей, можно было бы скаутов туда запустить, а то взяли первого кто вышел из ворот.

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      Рейтинг: +3779

      ivan-football-fan > erma 1 час назад

      !!!!!!!!!!!)))))))))))))))++++

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      Рейтинг: +20035

      oyabun 2 часа назад

      Ну прибудет и прибудет. О чем новость то? Теперь о каждом его шаге писать будете? Что он посещает, чем питается..

      1
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      ...
      Рейтинг: +1508

      giluxa1963 > oyabun 1 час назад

      ну не все же высасывать из пальца новости про ваш чпартак

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