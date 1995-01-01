«СЭ»: Кокорин прибудет в расположение «Зенита» в конце недели

РБК новость опубликовал.
В Москве стрелявшего и попавшего в человека мужчину отпустили под подписку о не выезде.
Не ввходит из головы, что Александр получил неадекватное своему проступку наказание.
И у него замечательный шанс доказать стране, что это так. Удачи, Саша, не профукай свою судьбу.
Стало известно, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибудет в расположение своего клуба.
По информации «Спорт-Экспресс», приезд 28-летнего футболиста в Санкт-Петербург ожидается в конце текущей недели.
Руководство «Зенита» предоставило форварду несколько дней на решение личных вопросов в Москве.
- Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
- Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.