Лига чемпионов. «Реал» разгромно проиграл «ПСЖ», «Брюгге» и «Галатасарай» обошлись без голов

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретились «ПСЖ» и «Реал». Дублем отметился бывший игрок испанцев Анхель Ди Мария.

В другой встрече бельгийцы и турки обошлись без голов. Эта игра относительно остальных была вынесена на более раннее время – 19:55 по Москве.

Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

Брюгге (Бельгия) – Галатасарай (Турция) – 0:0

ПСЖ (Франция) – Реал (Испания) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ди Мария, 14; 2:0 – Ди Мария, 33; 3:0 – Менье, 90+1.

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