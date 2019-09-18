Лига чемпионов. «Реал» разгромно проиграл «ПСЖ», «Брюгге» и «Галатасарай» обошлись без голов

И это без Кавани, Мбаппе и Неймара впереди.
Не плохо.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретились «ПСЖ» и «Реал». Дублем отметился бывший игрок испанцев Анхель Ди Мария.
В другой встрече бельгийцы и турки обошлись без голов. Эта игра относительно остальных была вынесена на более раннее время – 19:55 по Москве.
Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур
Брюгге (Бельгия) – Галатасарай (Турция) – 0:0
ПСЖ (Франция) – Реал (Испания) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Ди Мария, 14; 2:0 – Ди Мария, 33; 3:0 – Менье, 90+1.