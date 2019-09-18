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    Лига чемпионов. «Реал» разгромно проиграл «ПСЖ», «Брюгге» и «Галатасарай» обошлись без голов

    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов встретились «ПСЖ» и «Реал». Дублем отметился бывший игрок испанцев Анхель Ди Мария.

    В другой встрече бельгийцы и турки обошлись без голов. Эта игра относительно остальных была вынесена на более раннее время – 19:55 по Москве.

    Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

    Брюгге (Бельгия) – Галатасарай (Турция) – 0:0

    ПСЖ (Франция) – Реал (Испания) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ди Мария, 14; 2:0 – Ди Мария, 33; 3:0 – Менье, 90+1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2019 23:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +51

      bolel58 23 минуты назад

      И это без Кавани, Мбаппе и Неймара впереди.
      Не плохо.

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      Рейтинг: +1153

      Marley Bob 28 минут назад

      Наверное,все же зря Зидан вернулся в Реал.уходил на вершине,а теперь..дважды в одну реку не входят..

      0
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      Рейтинг: +17763

      VVM1964 48 минут назад

      Нежданьчик прилетел )))

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      Рейтинг: +680

      ruded 53 минуты назад

      чет маловато бросающих на вентилятор, в сторону сливочных...

      0
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      Рейтинг: +8536

      DeStar > ruded 45 минут назад

      все на ветке локо) а тут один справляюсь)

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      Рейтинг: +806

      Киркинитидец > DeStar 30 минут назад

      реал какой то не реальный!!!

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      Рейтинг: +1554

      Vladarg 53 минуты назад

      Париж без своих главных звёзд раздавил Реал.Зидан пока абсолютно беспомощен.

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      Рейтинг: +8536

      DeStar 55 минут назад

      Самый убогий реал что я видел, даже когда он всасывал еще сильнее, убожество ,******, идите на уйх вместе с лысым физруком, который свой единственный плюс уже даже ******* - мотивацию. Азара нахер, днище хуже чем бензема раз в 10, полузащиты нет, все стоят на местах, никому нихрена не надо, дауны, ****** вас. 0 игры, 0, Перес психани и уволь зидана, и сломайте ноги азару, танцевать в штрафной можно и на одной ноге. Млять, да я молю уже чтобы реал снова начал играть тупыми навесами и прострелами, там хоть 1 ударчик в створ мог нарисоваться. а тут)

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