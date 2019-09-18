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    Лига чемпионов. «Ювентус» вел в два мяча, но сыграл с «Атлетико» вничью

    Соперники «Локомотива» по группе Лиги чемпионов «Атлетико» и «Ювентус» встретились между собой. Итальянцы вели в два мяча, но упустили победное преимущество.

    В следующем туре испанцы сыграют с «Локомотивом». Россияне – лидеры группы после первого тура.

    Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

    Атлетико (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Куадрадо, 48; 0:2 – Матюиди, 65; 1:2 – Савич, 70; 2:2 – Эррера, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2019 23:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1153

      Marley Bob 34 минуты назад

      Стандарты у Юве,по прежнему,слабое место.с Наполи вели три мяча и чуть не упустили победу, сегодня так же утеряно преимущество в два мяча.не случайность это.у Сарри немало работы,даже с таким составом,как у Юве.

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      Рейтинг: +708

      petr69 35 минут назад

      Атлетико бился,выкладывался - как всегда. Ювентус не впечатлил

      1
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      Рейтинг: +1554

      Vladarg 46 минут назад

      Сезон только начался,а к Сарри уже накопилось много вопросов.ничья с Атлетико на его поле-достойный результат,но вот качество самой игры откровенно невысокое.

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