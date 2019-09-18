Лига чемпионов. «Ювентус» вел в два мяча, но сыграл с «Атлетико» вничью

Соперники «Локомотива» по группе Лиги чемпионов «Атлетико» и «Ювентус» встретились между собой. Итальянцы вели в два мяча, но упустили победное преимущество.

В следующем туре испанцы сыграют с «Локомотивом». Россияне – лидеры группы после первого тура.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур

Атлетико (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Куадрадо, 48; 0:2 – Матюиди, 65; 1:2 – Савич, 70; 2:2 – Эррера, 90.

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