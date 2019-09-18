Лига чемпионов. «Ювентус» вел в два мяча, но сыграл с «Атлетико» вничью

Стандарты у Юве,по прежнему,слабое место.с Наполи вели три мяча и чуть не упустили победу, сегодня так же утеряно преимущество в два мяча.не случайность это.у Сарри немало работы,даже с таким составом,как у Юве.
Соперники «Локомотива» по группе Лиги чемпионов «Атлетико» и «Ювентус» встретились между собой. Итальянцы вели в два мяча, но упустили победное преимущество.
В следующем туре испанцы сыграют с «Локомотивом». Россияне – лидеры группы после первого тура.
Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
Атлетико (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Куадрадо, 48; 0:2 – Матюиди, 65; 1:2 – Савич, 70; 2:2 – Эррера, 90.