Защитник «Сочи» Иван Новосельцев находится в бракоразводном процессе с Катериной Кейру, бывшей баскетболисткой. Женщина рассказала о взаимоотношениях с супругом и дала ему характеристику.

«Мой муж вывел деньги со счетов, даже в моменты последних дней, когда мы общались. Это что, не доказательства того, что это махинации? Иван вставляет палки в колeса даже своему рождeнному ребeнку. Новосельцев вообще не интересовался состоянием ребeнка. Хочу отметить, что, когда мне Иван звонил, я всегда ему отвечала. Я ни разу не отклонила вызов, не проигнорировала.

Я не могла зарегистрировать без его документов ребeнка и получить свидетельство о рождении. Когда я ему позвонила, он не брал трубку. Не считая этого, я прохожу такие унижения, он оставил меня без денег. С первого дня рождения ребeнка я нахожусь в стрессе.

И вижу, как относятся бывшие футболисты к своим жeнам, но хуже поступка моего мужа я не вижу. Новосельцев — худший футболист из всех, которые есть. Ни один из футболистов не отказывает в помощи своим детям. Все они хотят сделать лучше своим детям, несмотря на взаимоотношения с жeнами. Детей никогда никто не бросает. И здесь, придя в суд, я не чувствую, что есть какая-то защита и правосудие.

Заседание перенесли, потому что не пришли выписки из банков. На мой взгляд, никто их и не отправил, просто затягивается процесс. Мне хочется, чтобы журналисты подошли к Ивану и задали ему вопросы. Новосельцев — вор, мошенник. Ему стыдно появляться на заседаниях, потому что всe выйдет наружу. Готова поклясться, что всe, что я говорю, — правда. Я ни разу не обманула, все мои слова — это так и есть. Он ходит врeт на каждом шагу, пытается опорочить мою честь, достоинство. Я буду идти до конца и любым путeм докажу свою правоту, потому что я на сто процентов права», – сказала Кейру.