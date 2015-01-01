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    Жена Новосельцева: «Иван – вор и мошенник. Худший футболист из всех, которые есть»

    Защитник «Сочи» Иван Новосельцев находится в бракоразводном процессе с Катериной Кейру, бывшей баскетболисткой. Женщина рассказала о взаимоотношениях с супругом и дала ему характеристику.

    «Мой муж вывел деньги со счетов, даже в моменты последних дней, когда мы общались. Это что, не доказательства того, что это махинации? Иван вставляет палки в колeса даже своему рождeнному ребeнку. Новосельцев вообще не интересовался состоянием ребeнка. Хочу отметить, что, когда мне Иван звонил, я всегда ему отвечала. Я ни разу не отклонила вызов, не проигнорировала.

    Я не могла зарегистрировать без его документов ребeнка и получить свидетельство о рождении. Когда я ему позвонила, он не брал трубку. Не считая этого, я прохожу такие унижения, он оставил меня без денег. С первого дня рождения ребeнка я нахожусь в стрессе.

    И вижу, как относятся бывшие футболисты к своим жeнам, но хуже поступка моего мужа я не вижу. Новосельцев — худший футболист из всех, которые есть. Ни один из футболистов не отказывает в помощи своим детям. Все они хотят сделать лучше своим детям, несмотря на взаимоотношения с жeнами. Детей никогда никто не бросает. И здесь, придя в суд, я не чувствую, что есть какая-то защита и правосудие.

    Заседание перенесли, потому что не пришли выписки из банков. На мой взгляд, никто их и не отправил, просто затягивается процесс. Мне хочется, чтобы журналисты подошли к Ивану и задали ему вопросы. Новосельцев — вор, мошенник. Ему стыдно появляться на заседаниях, потому что всe выйдет наружу. Готова поклясться, что всe, что я говорю, — правда. Я ни разу не обманула, все мои слова — это так и есть. Он ходит врeт на каждом шагу, пытается опорочить мою честь, достоинство. Я буду идти до конца и любым путeм докажу свою правоту, потому что я на сто процентов права», – сказала Кейру.

    • Как информируют СМИ, Новосельцев переписал совместно нажитое с Кейру имущество на свою мать.
    • Пара поженилась в 2015 году, когда игрок выступал за «Ростов».
    • Кейру завершила профессиональную баскетбольную карьеру в 2015 году (последний клуб – московское «Динамо»).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -572

      DonBaton 9 минут назад

      Дом-3 в прямом эфире,запасаемся попкорном и ждёшь продолжения обсуждения грязного бельишка хер пойми кого со стороны жены которая тоже хер пойми кто

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      Рейтинг: +1236

      Obojaemiy 31 минуту назад

      Ой оставьте свои грязные трусы при себе..

      0
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      Рейтинг: +543

      Mister_Tomsk 1 час назад

      а что если он знает, что дите не его, ??? вот будет хахатуха

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