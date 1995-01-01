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    Роналду – о голе Буффону через себя: «Не лучше, чем секс с Джорджиной»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнил гол, который он забил ударом через себя в ворота туринского клуба, когда выступал за «Реал», с сексом со своей девушкой Джорджиной Родригес.

    «Я пытался забить подобный гол много-много лет. Я забил много мячей, но такого у меня не было. Я подумал: «Наконец-то я забил ножницами в великолепном прыжке». И это в игре с «Ювентусом» в ворота Буффона в Лиге чемпионов. Великолепный гол.

    Лучше ли этот гол чем секс? Нет, точно не лучше, чем с моей Джорджиной», – сказал Роналду.

    Источник: Goal.com

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