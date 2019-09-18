Главный врач «Спартака»: «Ориентировочные сроки восстановления Селихова – не менее 6 месяцев»

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский подтвердил, что вратарь команды Александр Селихов выбыл на длительный срок.

По его словам, ориентировочные сроки восстановления футболиста составят не менее шести месяцев.

У 25-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия, в связи с чем он перенес операцию.

В текущем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча.

В прошлой кампании в его активе было пять игр.

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