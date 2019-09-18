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    Главный врач «Спартака»: «Ориентировочные сроки восстановления Селихова – не менее 6 месяцев»

    Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский подтвердил, что вратарь команды Александр Селихов выбыл на длительный срок.

    По его словам, ориентировочные сроки восстановления футболиста составят не менее шести месяцев.

    У 25-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия, в связи с чем он перенес операцию.

    • В текущем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча.
    • В прошлой кампании в его активе было пять игр.

    Селихов – после операции на ахилле: «Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Евсеева, она вам»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8519

      Диктор 48 секунд назад

      Здоровья Саше-выздоравливай быстрее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20032

      oyabun 12 минут назад

      Обидно за Сашу. Самый расцвет сил и карьеры - и непрерывные травмы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +94

      playsh 40 минут назад

      Сашуль,дорогой, давай выздоравливай.Ты нужен команде.

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