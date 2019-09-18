Главный врач «Спартака»: «Ориентировочные сроки восстановления Селихова – не менее 6 месяцев»

Здоровья Саше-выздоравливай быстрее.
Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский подтвердил, что вратарь команды Александр Селихов выбыл на длительный срок.
По его словам, ориентировочные сроки восстановления футболиста составят не менее шести месяцев.
У 25-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия, в связи с чем он перенес операцию.
- В текущем сезоне Селихов не сыграл ни одного матча.
- В прошлой кампании в его активе было пять игр.
Селихов – после операции на ахилле: «Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Евсеева, она вам»