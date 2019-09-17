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    Селихов – после операции на ахилле: «Кто думает, что я сдался, вспомните известную фразу Евсеева, она вам»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов перенес операцию на ахилловом сухожилии. Игрок выбыл более чем на полгода.

    «Операция прошла успешно, чувствую себя хорошо! Впереди сложный период реабилитации, приложу все усилия, чтобы вернуться сильнее. Спасибо каждому за тeплые слова и поддержку! Вперeд Спартак!

    P.S Кто думает, что я сдался и опустил руки, вспомните известную фразу Вадима Евсеева, она вам», – написал игрок в социальной сети.

    • В текущем сезоне 25-летний футболист не сыграл ни одного матча.
    • В прошлой кампании в его активе было пять игр.
    • Селихов – чемпион России в составе «Спартака».

    text

    Публикация от text (@selikhov57)

    Источник: инстаграм Александра Селихова

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    Сегодня, 20:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3579

      nik55 17 минут назад

      выздоравливай

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