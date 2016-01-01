Уткин: «Дорогой «Спартак», я с тобой трахаться не собирался, мне все равно, есть ли у тебя яйца»

я хз, как по мне ваще красава)) для тех кт ов танке, василий сказал, все говорят что у спартака есть яйца, василий говорит, что ему начхать на это, спать он со спартаком не собирается (намекая на то, что ему нужен результат) далее он привел параллель с шуткой, что они порой мешают как танцорам, так и футболистам, опять намекая на то, что нужны победы, а не ваши "яйца" параллель пр опар и чайник, вашпе убило) мол спартак чайник, а болелы это пар, крышку приоткрыл и они выветрились (так же тут намек на то, что встреча с болелами пустая трата времени, ничего не поменяется) и подытожив свое высказывание он спрашивает, чайнику нужны яйца? объясните пожалуйста, простой вопрос)
Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мнением о встрече представителей «Спартака» с болельщиками, которая прошла в воскресенье.
- На вопросы фанатов отвечали генеральный директор Томас Цорн, главный тренер Олег Кононов, капитан команды Георгий Джикия и другие.
- В субботу москвичи дома проиграли «Уралу» со счетом 1:2.
«О чем говорят после этой пресс-конференции. Ничего не изменилось – четыре поражения в пяти матчах. Но все говорят: ну, в общем-то, молоды, показали, что мужики, что не боятся, есть характер, есть яйца. Я вот думаю, дорогой «Спартак», уж извини за прямоту, я с тобой трахаться не собирался, мне все равно, есть ли у тебя яйца. Я вообще в этом не сильно-то и сомневался, что они есть.
Но такая субстанция... Между нами говоря, как плохому танцору, так и плохому футболисту они иногда только мешают. На фоне плохой игры их наличие ввергает даже глубже в атмосферу неверия. Пар выпустили, с болельщиками поговорили, ответы появились какие-то? Ну, нет, конечно. Болельщики, вы пар, который выпустили из приоткрытой крышки чайника. «Спартак» – чайник. Чайнику нужны яйца? Объясните, пожалуйста, простой вопрос», – сказал Уткин.