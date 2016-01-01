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    Уткин: «Дорогой «Спартак», я с тобой трахаться не собирался, мне все равно, есть ли у тебя яйца»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мнением о встрече представителей «Спартака» с болельщиками, которая прошла в воскресенье.

    «О чем говорят после этой пресс-конференции. Ничего не изменилось – четыре поражения в пяти матчах. Но все говорят: ну, в общем-то, молоды, показали, что мужики, что не боятся, есть характер, есть яйца. Я вот думаю, дорогой «Спартак», уж извини за прямоту, я с тобой трахаться не собирался, мне все равно, есть ли у тебя яйца. Я вообще в этом не сильно-то и сомневался, что они есть.

    Но такая субстанция... Между нами говоря, как плохому танцору, так и плохому футболисту они иногда только мешают. На фоне плохой игры их наличие ввергает даже глубже в атмосферу неверия. Пар выпустили, с болельщиками поговорили, ответы появились какие-то? Ну, нет, конечно. Болельщики, вы пар, который выпустили из приоткрытой крышки чайника. «Спартак» – чайник. Чайнику нужны яйца? Объясните, пожалуйста, простой вопрос», – сказал Уткин.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +14

      motorwOw 52 минуты назад

      я хз, как по мне ваще красава)) для тех кт ов танке, василий сказал, все говорят что у спартака есть яйца, василий говорит, что ему начхать на это, спать он со спартаком не собирается (намекая на то, что ему нужен результат) далее он привел параллель с шуткой, что они порой мешают как танцорам, так и футболистам, опять намекая на то, что нужны победы, а не ваши "яйца" параллель пр опар и чайник, вашпе убило) мол спартак чайник, а болелы это пар, крышку приоткрыл и они выветрились (так же тут намек на то, что встреча с болелами пустая трата времени, ничего не поменяется) и подытожив свое высказывание он спрашивает, чайнику нужны яйца? объясните пожалуйста, простой вопрос)

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      Рейтинг: +3574

      nik55 57 минут назад

      Вася как всегда под кайфом

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      Рейтинг: +3338

      Yev 1 час назад

      Да на фоне проблем Спартака, деградация Васи сущий пустяк.
      Жаль толстяка, когда-то был человеком и хорошим комментаром.

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      Рейтинг: +1933

      Masteralex 1 час назад

      из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Уткин хочет трахать чайников без яиц :)

      0
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      Рейтинг: +5916

      piligrim1986 1 час назад

      васе походу давно уже не дают))))

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      Рейтинг: +14363

      DOCTOR PENALTY > piligrim1986 16 минут назад

      Вроде наоборот, судя по его словам )))

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      Рейтинг: +5815

      mihail200606 1 час назад

      Как почти всегда это бывает Васю хрен поймёшь...

      0
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      Рейтинг: +8800

      vka1970 1 час назад

      Основная мысль всё таки доходит.С трудом......
      Но форма изложения...........Набор слов, букв, междометий....
      Так и хочется сказать: Вася, выдыхай .....

      1
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      Рейтинг: +4950

      Старикан 1 час назад

      Бредятина какая-то...

      1
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      Рейтинг: +32642

      portero 1 час назад

      Бухает что ли?
      Ориентация Васина озвучена, ему нужну яйца у партнера.

      3
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      Рейтинг: -13785

      пьяныйхоровод > portero 1 час назад

      Свои летом потерял видимо , теперь это у него больная тема .

      1
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      Рейтинг: +19976

      oyabun 1 час назад

      Ну, Вася как всегда, Вася. Чудные перлы порой рождает его разум, видимо забористое что то курнул. ))

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