Кононов и Цорн общаются с двумя тысячами болельщиков «Спартака»

Состоялась открытая тренировка «Спартака». После нее, как и планировалось, проходит общение руководства команды и игроков с фанатами.

На встрече присутствуют порядка двух тысяч болельщиков – обладателей абонементов на текущий сезон. На их вопросы, в частности, отвечают главный тренер Олег Кононов и генеральный директор Томас Цорн, информирует главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.