Кононов и Цорн общаются с двумя тысячами болельщиков «Спартака»

Да блин был бы мужик сам бы в отставку подал бы.
Состоялась открытая тренировка «Спартака». После нее, как и планировалось, проходит общение руководства команды и игроков с фанатами.
На встрече присутствуют порядка двух тысяч болельщиков – обладателей абонементов на текущий сезон. На их вопросы, в частности, отвечают главный тренер Олег Кононов и генеральный директор Томас Цорн, информирует главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
- Москвичи в РПЛ идут шестыми.
- В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
- Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.