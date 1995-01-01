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    Кононов и Цорн общаются с двумя тысячами болельщиков «Спартака»

    Состоялась открытая тренировка «Спартака». После нее, как и планировалось, проходит общение руководства команды и игроков с фанатами.

    На встрече присутствуют порядка двух тысяч болельщиков – обладателей абонементов на текущий сезон. На их вопросы, в частности, отвечают главный тренер Олег Кононов и генеральный директор Томас Цорн, информирует главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8468

      Диктор 22 минуты назад

      Да блин был бы мужик сам бы в отставку подал бы.

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      Рейтинг: +252

      seth343 > Диктор 19 минут назад

      Да из-за бобла он не уйдет

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