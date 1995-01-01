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    Прядкин: «Больше половины клубов РПЛ хотят обсудить судейство на собрании. На него приглашен Егоров»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы лиги недовольны судейством в чемпионате.

    «Судейство подчинено РФС. Но учитывая, что мы «заказываем» судейство у РФС для обеспечения нашего чемпионата, больше половины клубов премьер-лиги изъявили желание обсудить тему судейства на общем собрании. На него приглашен Егоров.

    Мы получили информацию о проблемах, которые есть у клубов. По итогам общего собрания на пресс-конференции расскажем то, о чем шла суть данного вопроса. РПЛ, подчеркну, ни в коей мере не собирается вмешиваться в процесс. Но те наболевшие точки и те предложения, которые есть у клубов, мы доведем до судейского корпуса и руководства РФС.

    У всех 16 клубов есть определенные вопросы. Безусловно, вопрос судейства будет рассмотрен. Более того, эта практика существует с 2001 года. Судейство становилось независимым по требованиям ФИФА и УЕФА.

    Но раньше эффективность работы обсуждалась клубами премьер-лиги. По многим ответам клубов, когда судейство обсуждается с главой судейского корпуса, оно получается более эффективным. Я бы вам назвал вопросы, которые задают клубы, но не хочу это делать до собрания», – сказал Прядкин.

    • Александр Егоров занимает пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС с весны 2018 года.
    • Ранее Егоров сам обслуживал матчи РПЛ.
    • Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры с «Ахматом» (0:0) назвал арбитров козлами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11436

      bset 1 минуту назад

      Самим не хочется что ли на международную арену выйти? Только за счет домашнего ЧМ один из арбитров прошел. Больше ни одного близко не подпустят, если так продолжится.

      0
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      Рейтинг: +1490

      anri1703 8 минут назад

      заказываем вот это самое верное слово )) а так вар на все матчи и дело в шляпе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5983

      FanatSerj 26 минут назад

      скорее не обсудить, а дать в морду половина клубов РПЛ уж точно не откажется ))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +422

      dimag 29 минут назад

      Вообще судейсто всегда было +/-, где-то убыло,а где-то и прибыло.

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