Прядкин: «Больше половины клубов РПЛ хотят обсудить судейство на собрании. На него приглашен Егоров»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы лиги недовольны судейством в чемпионате.

«Судейство подчинено РФС. Но учитывая, что мы «заказываем» судейство у РФС для обеспечения нашего чемпионата, больше половины клубов премьер-лиги изъявили желание обсудить тему судейства на общем собрании. На него приглашен Егоров.

Мы получили информацию о проблемах, которые есть у клубов. По итогам общего собрания на пресс-конференции расскажем то, о чем шла суть данного вопроса. РПЛ, подчеркну, ни в коей мере не собирается вмешиваться в процесс. Но те наболевшие точки и те предложения, которые есть у клубов, мы доведем до судейского корпуса и руководства РФС.

У всех 16 клубов есть определенные вопросы. Безусловно, вопрос судейства будет рассмотрен. Более того, эта практика существует с 2001 года. Судейство становилось независимым по требованиям ФИФА и УЕФА.

Но раньше эффективность работы обсуждалась клубами премьер-лиги. По многим ответам клубов, когда судейство обсуждается с главой судейского корпуса, оно получается более эффективным. Я бы вам назвал вопросы, которые задают клубы, но не хочу это делать до собрания», – сказал Прядкин.