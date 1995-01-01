Прядкин: «Больше половины клубов РПЛ хотят обсудить судейство на собрании. На него приглашен Егоров»

Самим не хочется что ли на международную арену выйти? Только за счет домашнего ЧМ один из арбитров прошел. Больше ни одного близко не подпустят, если так продолжится.
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы лиги недовольны судейством в чемпионате.
«Судейство подчинено РФС. Но учитывая, что мы «заказываем» судейство у РФС для обеспечения нашего чемпионата, больше половины клубов премьер-лиги изъявили желание обсудить тему судейства на общем собрании. На него приглашен Егоров.
Мы получили информацию о проблемах, которые есть у клубов. По итогам общего собрания на пресс-конференции расскажем то, о чем шла суть данного вопроса. РПЛ, подчеркну, ни в коей мере не собирается вмешиваться в процесс. Но те наболевшие точки и те предложения, которые есть у клубов, мы доведем до судейского корпуса и руководства РФС.
У всех 16 клубов есть определенные вопросы. Безусловно, вопрос судейства будет рассмотрен. Более того, эта практика существует с 2001 года. Судейство становилось независимым по требованиям ФИФА и УЕФА.
Но раньше эффективность работы обсуждалась клубами премьер-лиги. По многим ответам клубов, когда судейство обсуждается с главой судейского корпуса, оно получается более эффективным. Я бы вам назвал вопросы, которые задают клубы, но не хочу это делать до собрания», – сказал Прядкин.
- Александр Егоров занимает пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС с весны 2018 года.
- Ранее Егоров сам обслуживал матчи РПЛ.
- Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры с «Ахматом» (0:0) назвал арбитров козлами.