Главные новости дня. «Барселона» может представить Неймара в четверг, Месси может пропустить месяц из-за травмы

Тайсон через инстаграм попросил «Шахтер» отпустить его в другой клуб.
Дембеле убрал из инстаграма информацию о своей принадлежности к «Барселоне».
Английский тренер умер на поле после празднования первой победы своей команды.
«Барселона» может представить Неймара в четверг.
Месси может пропустить месяц из-за травмы.
Директор «Тамбова»: «Обговариваем с ЦСКА последние детали сделки по Гогуа».
Игроки и фанаты «Црвены Звезды» отпраздновали выход в ЛЧ, катаясь на БТР по Белграду.
Бэйл тренировался индивидуально, несмотря на отсутствие травмы.
Головин: «Хочу остаться в «Монако» еще как минимум на сезон. Только привык».