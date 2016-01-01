Главные новости дня. «Барселона» может представить Неймара в четверг, Месси может пропустить месяц из-за травмы

Тайсон через инстаграм попросил «Шахтер» отпустить его в другой клуб.

Дембеле убрал из инстаграма информацию о своей принадлежности к «Барселоне».

Английский тренер умер на поле после празднования первой победы своей команды.

«Барселона» может представить Неймара в четверг.

Месси может пропустить месяц из-за травмы.

Директор «Тамбова»: «Обговариваем с ЦСКА последние детали сделки по Гогуа».

Игроки и фанаты «Црвены Звезды» отпраздновали выход в ЛЧ, катаясь на БТР по Белграду.

Бэйл тренировался индивидуально, несмотря на отсутствие травмы.

Головин: «Хочу остаться в «Монако» еще как минимум на сезон. Только привык».