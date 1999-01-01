Месси может пропустить месяц из-за травмы

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит из-за травмы еще месяц, пишет 90min со ссылкой на радио RAC1.

Источник сообщил, что во вторник у него возникли проблемы с мышцами, которые не позволят ему играть в ближайший месяц.

Журналист Onda Cero Radio Альфредо Мартинес заявил, что медслужба «Барселоны» опровергла сообщение о том, что Месси пропустит месяц из-за рецидива травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

Во вторник Месси снова пропустил тренировку «Барселоны».