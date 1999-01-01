Месси может пропустить месяц из-за травмы

пажалста,не делайте мне нервы...
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит из-за травмы еще месяц, пишет 90min со ссылкой на радио RAC1.
Источник сообщил, что во вторник у него возникли проблемы с мышцами, которые не позволят ему играть в ближайший месяц.
Журналист Onda Cero Radio Альфредо Мартинес заявил, что медслужба «Барселоны» опровергла сообщение о том, что Месси пропустит месяц из-за рецидива травмы, полученной во время предсезонной подготовки.
Во вторник Месси снова пропустил тренировку «Барселоны».
- Месси уже пропустил два матча Примеры против «Атлетика» (0:1) и «Бетиса» (5:2).
- Следующий соперник «Барсы» – «Осасуна», игра состоится 31 августа.
Источник: RAC1
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