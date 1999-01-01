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    Месси может пропустить месяц из-за травмы

    Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустит из-за травмы еще месяц, пишет 90min со ссылкой на радио RAC1.

    Источник сообщил, что во вторник у него возникли проблемы с мышцами, которые не позволят ему играть в ближайший месяц.

    Журналист Onda Cero Radio Альфредо Мартинес заявил, что медслужба «Барселоны» опровергла сообщение о том, что Месси пропустит месяц из-за рецидива травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

    Во вторник Месси снова пропустил тренировку «Барселоны».

    • Месси уже пропустил два матча Примеры против «Атлетика» (0:1) и «Бетиса» (5:2).
    • Следующий соперник «Барсы» – «Осасуна», игра состоится 31 августа.

    Источник: RAC1

    RAC1 - частная радиостанция на каталонском языке. Принадлежит медиа-группе Godó и базируется в Барселоне.

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    Сегодня, 15:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1482

      koli4ka 35 минут назад

      пажалста,не делайте мне нервы...

      0
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      Рейтинг: +534

      levon_man 41 минуту назад

      Ну не месяц, а еще 2 недели. А месяц получается из-за игр сборных

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