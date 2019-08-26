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    Месси снова пропустил тренировку «Барселоны»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

    Как сообщает AS, из-за повреждения аргентинец вновь не принял участие в тренировке команды. Он занимался индивидуально.

    Месси уже пропустил два матча Примеры против «Атлетика» (0:1) и «Бетиса» (5:2).

    • Следующий соперник «Барсы» – «Осасуна».
    • Игра состоится 31 августа.
    • В прошлом сезоне Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3219

      dinar7777dinar 7 часов назад

      Лео давай восстанавливай скорее . Хотя если ещё выездной матч хороший бы выдали Перес гризманн и рафинья было шикарно для начала сезона .

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