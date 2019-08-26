Месси снова пропустил тренировку «Барселоны»

Лео давай восстанавливай скорее . Хотя если ещё выездной матч хороший бы выдали Перес гризманн и рафинья было шикарно для начала сезона .
Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.
Как сообщает AS, из-за повреждения аргентинец вновь не принял участие в тренировке команды. Он занимался индивидуально.
Месси уже пропустил два матча Примеры против «Атлетика» (0:1) и «Бетиса» (5:2).
- Следующий соперник «Барсы» – «Осасуна».
- Игра состоится 31 августа.
- В прошлом сезоне Месси провел 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.