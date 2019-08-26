Месси снова пропустил тренировку «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Как сообщает AS, из-за повреждения аргентинец вновь не принял участие в тренировке команды. Он занимался индивидуально.

Месси уже пропустил два матча Примеры против «Атлетика» (0:1) и «Бетиса» (5:2).