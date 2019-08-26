Игроки и фанаты «Црвены Звезды» отпраздновали выход в ЛЧ, катаясь на БТР по Белграду

команда безумных фанатиков...
Болельщики и игроки сербской «Црвены Звезды» отпраздновали выход в групповой этап Лиги чемпионов после матча с «Янг Бойз» (1:1).
После окончания встречи возле стадиона белградской команды появился бронетранспортер. Сначала на нем по городу катались болельщики, потом к ним присоединились футболисты сербской команды. Участники победного парада скандировали кричалки и взрывали пиротехнику.
Напомним, в понедельник у стадиона «Црвены Звезды» появился советский танк Т-55. По информации СМИ, его вывели из эксплуатации и заново выкрасили в камуфляжные цвета.
- «Црвена Звезда» по сумме двух встреч прошла «Янг Бойз» (2:2, 1:1).
- Жеребьевка групповой стадии запланирована на 29 августа.
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— When Sunday Comes (@WSCsupporters) August 26, 2019
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