Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Игроки и фанаты «Црвены Звезды» отпраздновали выход в ЛЧ, катаясь на БТР по Белграду

    Болельщики и игроки сербской «Црвены Звезды» отпраздновали выход в групповой этап Лиги чемпионов после матча с «Янг Бойз» (1:1).

    После окончания встречи возле стадиона белградской команды появился бронетранспортер. Сначала на нем по городу катались болельщики, потом к ним присоединились футболисты сербской команды. Участники победного парада скандировали кричалки и взрывали пиротехнику.

    Напомним, в понедельник у стадиона «Црвены Звезды» появился советский танк Т-55. По информации СМИ, его вывели из эксплуатации и заново выкрасили в камуфляжные цвета.

    • «Црвена Звезда» по сумме двух встреч прошла «Янг Бойз» (2:2, 1:1).
    • Жеребьевка групповой стадии запланирована на 29 августа.

    Источник: 24sata

    24sata - ведущая медиа-компания Хорватии. Первое издание ежедневной газеты 24sata было опубликовано 2 марта 2005 года. Средняя аудитория медиахолдинга - 2 миллиона читателей в день.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1080

      AZ 1 час назад

      команда безумных фанатиков...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73553
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru