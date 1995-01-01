Английский тренер умер на поле после празднования первой победы своей команды

Тренер «Слифорд Рейнджерс» Джим Пейси скончался после завершения матча региональной лиги против резервной команды «Бригг Таун» (3:2)

В субботу «Слифорд» выиграл матч, и 50-летний Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать первую победу команды на официальном уровне во взрослом футболе. Во время возвращения в раздевалку тренер упал на газон. Врачи не смогли спасти специалиста.

Пейси был одним из основателей клуба «Слифорд Рейнджерс» из Линкольншира. Он взял на себя обязанности тренера в игре против «Бригг Таун». Пейси тренировал многих игроков с семи лет, в число воспитанников входил его сын Джей Пейси.