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    Английский тренер умер на поле после празднования первой победы своей команды

    Тренер «Слифорд Рейнджерс» Джим Пейси скончался после завершения матча региональной лиги против резервной команды «Бригг Таун» (3:2)

    В субботу «Слифорд» выиграл матч, и 50-летний Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать первую победу команды на официальном уровне во взрослом футболе. Во время возвращения в раздевалку тренер упал на газон. Врачи не смогли спасти специалиста.

    Пейси был одним из основателей клуба «Слифорд Рейнджерс» из Линкольншира. Он взял на себя обязанности тренера в игре против «Бригг Таун». Пейси тренировал многих игроков с семи лет, в число воспитанников входил его сын Джей Пейси.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5697

      mihail200606 59 минут назад

      Судьба..50 лет всего.. Но Из всех возможных вариантов не самая плохая смерть конечно..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8038

      Cules2013 3 часа назад

      умер счастливым, не худший исход

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14053

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Футбол - это больше, чем просто игра.

      3
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