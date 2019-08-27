Бэйл тренировался индивидуально, несмотря на отсутствие травмы

Вингер Гарет Бэйл пропустил тренировку общей группы «Реала» перед матчем Примеры, сообщает As.

По информации источника, 30-летний валлиец занимался самостоятельно. При этом о травме или болезни футболиста не сообщалось.

Бэйл участвовал в обоих матчах нового сезона чемпионата Испании. В игре против «Сельты» (3:1, первый тур) он вышел в стартовом составе и без результативных действий был заменен на 75-й минуте. Против «Вальядолида» (1:1) он провел на поле весь матч и также не отметился голами или ассистами.