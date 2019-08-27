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    Бэйл тренировался индивидуально, несмотря на отсутствие травмы

    Вингер Гарет Бэйл пропустил тренировку общей группы «Реала» перед матчем Примеры, сообщает As.

    По информации источника, 30-летний валлиец занимался самостоятельно. При этом о травме или болезни футболиста не сообщалось.

    Бэйл участвовал в обоих матчах нового сезона чемпионата Испании. В игре против «Сельты» (3:1, первый тур) он вышел в стартовом составе и без результативных действий был заменен на 75-й минуте. Против «Вальядолида» (1:1) он провел на поле весь матч и также не отметился голами или ассистами.

    Источник: AS

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    Сегодня, 08:03
    Комментарии2
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      Рейтинг: +168

      regbiN 49 минут назад

      С Сельтой вроде передачу сделал голевую

      0
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      Рейтинг: +1274

      Derzkiy1 2 часа назад

      У Бэйли уровень выше чем у Неймара , ему нужен психолог который напомнит ему это ! Как можно такой талант загубить вообще , они с Роналду очень похожи

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