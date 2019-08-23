Зидан – о Бэйле: «Гарет останется. Мы рассчитываем на него»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что в клубе с недавних пор рассчитывают на форварда Гарета Бэйла.

«У Бэйла была хорошая игра в последнем матче (прим. – против «Сельты» (3:1)). Он показал себя с лучшей стороны не только в тех компонентах, в которых хорош. Он усердно отрабатывал в защите. Мы должны придерживаться этого пути. Это касается не только Гарета, но и всей команды. Мы знаем, что еще должны прибавлять, чтобы достичь важных вещей.

Как поменялась ситуация с Бэйлом? Гарет останется в клубе, больше ничего. Важно, что сам игрок хотел остаться, мы рассчитываем на него. Бэйл показал, что он большой игрок и должен показать это еще неоднократно», – заявил Зидан.