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    Зидан – о Бэйле: «Гарет останется. Мы рассчитываем на него»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что в клубе с недавних пор рассчитывают на форварда Гарета Бэйла.

    «У Бэйла была хорошая игра в последнем матче (прим. – против «Сельты» (3:1)). Он показал себя с лучшей стороны не только в тех компонентах, в которых хорош. Он усердно отрабатывал в защите. Мы должны придерживаться этого пути. Это касается не только Гарета, но и всей команды. Мы знаем, что еще должны прибавлять, чтобы достичь важных вещей.

    Как поменялась ситуация с Бэйлом? Гарет останется в клубе, больше ничего. Важно, что сам игрок хотел остаться, мы рассчитываем на него. Бэйл показал, что он большой игрок и должен показать это еще неоднократно», – заявил Зидан.

    • В межсезонье Зидан заявил, что не нуждается в Бэйле, и клуб намерен продать валлийца.
    • Бэйл отказался покидать команду и намеревался отработать до конца контракт.
    • Во время предсезонного турнира Марко Асенсио получил разрыв крестообразных связок.
    • Валлиец вышел в стартовом составе на матч 1 тура Ла Лиги против «Сельты».

    Источник: Твиттер журналиста ESPN Дермота Корригана

    Специальный корреспондент ESPN в Мадриде. Аудитория твиттера – 32,7 тысячи подписчиков.

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    23.08.2019 19:49
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1888

      BlackMurder 7 часов назад

      Просто господа вы не смогли его варить, то за сколько вы хотите его продать, адекватные уже не купят, его цена 50млн

      1
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      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк 7 часов назад

      Если не сломается может еще и тащить их будет всем назло)

      0
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      Рейтинг: +501

      АИН-27 9 часов назад

      По факту, так и скажи - никто его не собирался покупать. В АПЛ транс. окно закрылось, шанс продажи упал до нуля, Бейл уходить не хочет. Вот и пришлось заткнуть рот и сглотнуть свои принципы.

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      Рейтинг: +4768

      84aivengo 9 часов назад

      палка о двух концах.... теперь завопили..

      0
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      Рейтинг: +1124

      Dizayner 10 часов назад

      а как же агент гарета?))) с ним че делать будете?

      0
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 11 часов назад

      Надо было Зене его купить! А Зюбу в Кристал Пэлас.

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      Рейтинг: +3230

      Добрый Бобер 11 часов назад

      Я ооочень далёк от испанского футбола, но последние полгода, а может больше, только и разговоров про то, что Бэйл сваливает. Причём сваливает ко всеобщему и взаимному удовольствию. А тут на тебе. Кто-то включил заднюю. Прям даже интересно кто.

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      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк > Добрый Бобер 7 часов назад

      Он то и не хочет уходить. Это от него постоянно хотят избавиться)

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      Рейтинг: +219

      Artemka444 11 часов назад

      посмотрим что на деле будет!!!

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