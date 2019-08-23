Зидан – о Бэйле: «Гарет останется. Мы рассчитываем на него»

Просто господа вы не смогли его варить, то за сколько вы хотите его продать, адекватные уже не купят, его цена 50млн
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что в клубе с недавних пор рассчитывают на форварда Гарета Бэйла.
«У Бэйла была хорошая игра в последнем матче (прим. – против «Сельты» (3:1)). Он показал себя с лучшей стороны не только в тех компонентах, в которых хорош. Он усердно отрабатывал в защите. Мы должны придерживаться этого пути. Это касается не только Гарета, но и всей команды. Мы знаем, что еще должны прибавлять, чтобы достичь важных вещей.
Как поменялась ситуация с Бэйлом? Гарет останется в клубе, больше ничего. Важно, что сам игрок хотел остаться, мы рассчитываем на него. Бэйл показал, что он большой игрок и должен показать это еще неоднократно», – заявил Зидан.
- В межсезонье Зидан заявил, что не нуждается в Бэйле, и клуб намерен продать валлийца.
- Бэйл отказался покидать команду и намеревался отработать до конца контракт.
- Во время предсезонного турнира Марко Асенсио получил разрыв крестообразных связок.
- Валлиец вышел в стартовом составе на матч 1 тура Ла Лиги против «Сельты».
Специальный корреспондент ESPN в Мадриде. Аудитория твиттера – 32,7 тысячи подписчиков.